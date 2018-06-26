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الجريدة الرسمية تنشر قرارات تشكيل لجان التظلمات للعقارات الآيلة للسقوط بالجيزة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:54 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارات تشكيل لجان التظلمات للعقارات الآيلة للسقوط بالجيزة اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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نشرت جريدة الوقائع المصرية ثلاثة قرارات للواء كمال الدالى محافظ الجيزة، الأول جاء بشأن تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك وفقا للمادة 111 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مستوى المحافظة، وتختص هذه اللجنة بالبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن على أن ترد خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغهم بهذه القرارات.

وتضمن القرار للثانى للمحافظ إعادة تشكبب لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط وفقا لنص المتدة 92 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، على مستوى المحافظة، وتختص هذه اللجنة بالبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن على أن ترد خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغهم بهذه القرارات، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة من أعضائها.

كما تضمن القرار الثالث، تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك وفقا للمادة 111 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مستوى المحافظة بالنسبة للمهندسين لمدة عامين.


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