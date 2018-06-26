الجامعة الإسلامية التابعة للأوقاف بكازاخستان تحصد المركز الأول من بين 75 جامعة

كتب لؤى على

تلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خطابًا من رئيسة الهيئة الوطنية القازاقية لضمان الجودة والاعتماد، شولبانة كالانوفا، بأنه في ضوء تقرير اللجنة المشكلة من خبراء الهيئة الوطنية القازاقية لضمان الجودة والاعتماد بالتعاون مع خبيرة الهيئة المصرية والخبير الفرنسي تم منح الاعتماد الأكاديمى لبرنامج علوم الأديان بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية.

كما حصلت الجامعة على المركز الأول في الدراسات الإسلامية من بين 75 جامعة قازاقية.