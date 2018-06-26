الثانوية الأزهرية: مادة التفسير من المقرر وتحرير 17 مخالفة للطلاب اليوم

كتب لؤي علي

أدى اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى الامتحان فى مادة التفسير ولم ترصد أى شكاوى من صعوبة الامتحان أو خروجه عن المنهج المقرر ولم يتم نشر أى كلمة تتعلق بالامتحان على أى من مواقع التواصل الاجتماعى، وقد راعى الامتحان مواصفات الورقة الامتحانية التي تدرب عليها الطلاب وجاءت الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المعهود بالعام الماضى والامتحانات التجريبية وشهدت الامتحانات جوا من الهدوء فى أغلب اللجان على مستوى الجمهورية.

وتم رصد بعض المخالفات وبيانها كالتالى :-

· ضبط ( 1 ) حالة غش بالمحمول وتم تحرير محضر بها.

· ضبط ( 6 ) حالات غش ورقى باللجان وتم تحرير محاضر بها.

· ضبط ( 2 ) حالة تمزيق ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها.

· ( 3 ) حالات لم يكتب شئ بورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها.

· ( 1 ) حالة شطب على ورقة الإجابة وتم تحرير محضر بها.

· ضبط (4 ) حالات إخلال وشغب وتم تحرير محاضر بها.