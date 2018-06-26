video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:57 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

الثانوية الأزهرية: مادة التفسير من المقرر وتحرير 17 مخالفة للطلاب اليوم

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:43 م
الثانوية الأزهرية: مادة التفسير من المقرر وتحرير 17 مخالفة للطلاب اليوم امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤي علي
إضافة تعليق

أدى اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى الامتحان فى مادة  التفسير ولم  ترصد أى شكاوى من صعوبة الامتحان أو خروجه عن المنهج المقرر ولم يتم نشر أى كلمة تتعلق بالامتحان على أى من مواقع التواصل الاجتماعى، وقد راعى الامتحان مواصفات الورقة الامتحانية التي تدرب عليها الطلاب وجاءت الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المعهود بالعام الماضى والامتحانات التجريبية وشهدت الامتحانات جوا من الهدوء فى أغلب اللجان على مستوى الجمهورية.

   وتم رصد بعض المخالفات وبيانها كالتالى :-  

·      ضبط  ( 1 ) حالة غش بالمحمول وتم تحرير محضر بها.

·      ضبط  ( 6 ) حالات غش ورقى باللجان  وتم تحرير محاضر بها.

·      ضبط  ( 2 ) حالة تمزيق ورقة الإجابة  وتم تحرير محاضر بها.

·      ( 3 ) حالات لم يكتب شئ بورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها.

·       ( 1 ) حالة شطب على ورقة الإجابة  وتم تحرير محضر بها.

·      ضبط  (4 ) حالات إخلال وشغب  وتم تحرير محاضر بها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استبعاد 3 عمال من لجنة ثانوية أزهرية لدخولهم بالموبايل فى مدينة 15 مايو

نقل طالب ثانوى أزهرى لمستشفى السنطة لإصابته بضيق تنفس أثناء الامتحان

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهر بالفقه والديناميكا للقسم العلمى.. وكيل الأزهر الشريف يتفقد اللجان ويعنف مسئولى لجنة لسوء حالة الديسكات.. ويأمر بدخول طالبة تعرضت للإغماء الدور الثانى بالدرجة الكاملة

امتحانات الثانوية

ثانوية الأزهر

امتحان التفسير




لا تفوتك
"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة