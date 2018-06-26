التموين: لا صحة لنقص الزيت والسكر لمقررات البطاقات التموينية عن يونيو الجارى

كتبت هند مختار

أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بنقص الزيت والسكر لمقررات البطاقات التموينية عن شهر يونيو الجارى، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً أنه تم صرف أكثر من 95% من قيمة سلع مقررات بطاقات يونيو، وتوافرت جميع السلع الغذائية من الزيت والسكر بجانب الأرز البلدي بـ8.5 جنيهات للكيلو الذي يتم صرفه ضمن نقاط سلع الخبز.

كما أشارت الوزارة، إلى توافر الزيت والسكر لحاملي البطاقات التموينية بكافة المنافذ التموينية التي تشمل الشركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ جمعيتى وذلك لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعى.

وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.