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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:20 م
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التعليم: إلغاء درجة السؤال العاشر فى مادة الكيمياء لمدارس المتفوقين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:14 م
التعليم: إلغاء درجة السؤال العاشر فى مادة الكيمياء لمدارس المتفوقين امتحانات الثانوية العامة
أ ش أ
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وافق الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام رئيس عام امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء على إلغاء درجة السؤال العاشر فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) ؛ كونه يتطلب وجود الجدول الدورى فى الإجابة عليه.

وقد اتخذ حجازى هذا القرار عقب التواصل مع مدير عام تنمية مادة العلوم والهيئة الفنية واضعى أسئلة الامتحان وفى ضوء التقرير الفنى الوارد من الهيئة ..حسبما صرح أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأخطر حجازى لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (أ) بهذا القرار لمراعاة ذلك فى أعمال التقدير .. موضحا أن إلغاء درجة السؤال المذكور لن تؤثر بأى حال على درجة الطلاب بالمادة حيث إنها تحتسب بناءً على النسبة المئوية

وحرص حجازى قبل بدء الامتحان على التواصل مع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية واطمأن بنفسه على انتظام العمل بلجان سير الامتحان وجاهزية اللجان حيث سارت الأجواء بشكل جيد ومنضبط ، وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان 684 طالبا وطالبة أمام (9) لجان امتحانية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب مدارس ( STEM ) يوم الخميس المقبل آخر امتحان لهم بالدور الأول فى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء) بينما يؤدى طلاب شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية ومادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم(.


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التعليم

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