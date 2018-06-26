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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:03 م
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التضامن: مسودة لائحة قانون ذوى الإعاقة المتداولة على مواقع التواصل غير صحيحة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:59 م
التضامن: مسودة لائحة قانون ذوى الإعاقة المتداولة على مواقع التواصل غير صحيحة وزيرة التضامن
كتبت هند مختار
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أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما يتم تداوله من المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أن مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ذوى الإعاقة والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعى ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، مشددة على أنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
 
وأضافت الوزارة، أن المسودة المقترحة للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون والتى يتم العمل عليها حالياً، تراعى كافة الملاحظات التى تم إبداءها من قبل الجهات المعنية وتضع صالح الأشخاص ذوى الإعاقة فى مقدمة كافة بنودها.
 
 
 
 

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