video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:18 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

التربية والتعليم: إجازة يوم الأحد 30 يونيو لا تسري على أعمال الامتحانات

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:32 ص
التربية والتعليم: إجازة يوم الأحد 30 يونيو لا تسري على أعمال الامتحانات امتحانات الثانوية العامة - ارشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد الموافق 1 من يوليو عام 2018 إجازة رسمية في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية بدلًا من يوم السبت الموافق 30 يونيو،  وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن إجازة يوم الأحد الموافق 1/7/2018 لا تسري على جميع أعمال الامتحانات طبقًا لما جاء بقرار مجلس الوزراء.

كما صرح  الأستاذ الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة استمرار سير أعمال امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017-2018 خلال يومي السبت الموافق 30 من يونيو ٢٠١٨، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 1 من يوليو2018 الامتحان في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، والفلسفة والمنطق، والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، طبقًا لجدول الامتحان المعتمد.

وأكد حجازي على استمرار سير أعمال امتحانات الثانوية العامة دون توقف على جميع مستوياتها، من لجان سير الامتحان، ولجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة وأعمال التقدير، وكذا استمرار دواوين الإدارات والمديريات في ممارسة أعمال الامتحانات خلال يومي السبت والأحد وذلك حرصًا على عدم إرباك أعمال امتحانات الثانوية العامة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التربية التعليم يعرض خطة النظام الجديد على مجلس الأمناء والأباء

اجازة 30 يوينو

اجازة الاحد 30 يونيو

اجازة ثورة 30 يونيو

الحكومة

30 يونيو اجازة

30 يونيو




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

أضرار التدخين السلبى على صحة الأطفال والكبار

أضرار التدخين السلبى على صحة الأطفال والكبار

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة