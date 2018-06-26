التربية والتعليم: إجازة يوم الأحد 30 يونيو لا تسري على أعمال الامتحانات

كتب محمود طه حسين

بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد الموافق 1 من يوليو عام 2018 إجازة رسمية في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية بدلًا من يوم السبت الموافق 30 يونيو، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن إجازة يوم الأحد الموافق 1/7/2018 لا تسري على جميع أعمال الامتحانات طبقًا لما جاء بقرار مجلس الوزراء.

كما صرح الأستاذ الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة استمرار سير أعمال امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017-2018 خلال يومي السبت الموافق 30 من يونيو ٢٠١٨، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 1 من يوليو2018 الامتحان في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، والفلسفة والمنطق، والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، طبقًا لجدول الامتحان المعتمد.

وأكد حجازي على استمرار سير أعمال امتحانات الثانوية العامة دون توقف على جميع مستوياتها، من لجان سير الامتحان، ولجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة وأعمال التقدير، وكذا استمرار دواوين الإدارات والمديريات في ممارسة أعمال الامتحانات خلال يومي السبت والأحد وذلك حرصًا على عدم إرباك أعمال امتحانات الثانوية العامة.