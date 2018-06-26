video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:29 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التخطيط: انخفاض معدل البطالة لـ 10.6 % خلال الربع الثالث من 2017 - 2018

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:56 ص
التخطيط: انخفاض معدل البطالة لـ 10.6 % خلال الربع الثالث من 2017 - 2018 هاله السعيد خلال كلمتها
كتب مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم الثلاثاء كلمتها بالمائدة المستديرة بعنوان: "السياق الاقتصادى الكلى فى مصر : الرهانات والتحديات"، وذلك على هامش مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى الذى ينظمه معهد العالم العربى بباريس بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى وعدد من الجهات الاقتصادية الأخرى والذى ينطلق بعنوان "مستقبل العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا"

وتناولت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت الحكومة المصرية بتطبيقه، موضحة أنه برنامج جرئ لما يتضمنه من قرارات سريعة وحاسمة من شأنها النهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق الخطط الاقتصادية الموضوعة على كافة المستويات سواء أكانت خطط قصيرة او متوسطة المدى.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن نتاج هذا البرنامج الاصلاحى تجلت بشكل كبير فى مؤشرات العام المالى الحالى حيث انعكست على انخفاض معدلات البطالة لتصل فى الربع الثالث من العام المالى الحالى 2017 /2018 إلى 10.6% فضلاً عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى الى 5.4% وانخفاض معدل التضخم ليصل الى 12.9%موضحة أن تحقيق هذا البرنامج تطلب تكاتف ومساعدة قوية من الشعب المصرى القوى والذى لطالما أبهر العالم بقوته فى تحمل الصعاب

كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول الخطط المستقبلية والأهداف الاقتصادية التى تسعى الحكومة المصرية الجديدة إلى تحقيقها بالوصول إلى أفضل معدلات نمو اقتصادى إلى جانب خفض معدلات البطالة والتوسع فى الاستثمارات العامة للدولة والتى تعد هى المحاور التى تصب فى تنمية الفرص الاقتصادية والارتقاء بمعدلات التبادل التجارية بين مصر وغيرها من شركاء مصر الدوليين.

 وأوضحت د/هالة السعيد أن الاتجاه الان يسير نحو العمل على الارتقاء بمنظومتى التعليم والصحى مؤكدة على وعى الحكومة جيدآ أهمية تلك المنظومتين للمواطن بشكل خاص والدولة بشكل عام .

ومن المقرر أن تعقد الدكتورة هالة السعيد اجتماعا على هامش الزيارة مع مسئولى بنك الاستثمارات العامة فى فرنسا وذلك تبادل وجهات النظر حول أسس العمل الخاصة بتلك المؤسسة ونظيراتها فى مصر

جدير بالذكر أن هذا المنتدى يأتى فى إطار فعاليات "الموسم المصري" الذى ينظمه معهد العالم العربى بباريس، ويتضمن المنتدى إقامة معرض "ملحمة قناة السويس: من عصر الفراعنة إلى القرن الحادى والعشرين" وذلك بمناسبة مرور 150 عاماً على حفر قناة السويس كما يهدف المنتدى إلى مناقشة القضايا ذات الصلة بمستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، وذلك فى إطار اللقاءات الاقتصادية للعالم العربيرحيث من المقرر أن يتضمن أربعة موائد مستديرة سيتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية .

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التخطيط" و"التنظيم والإدارة" يعلنان الانتهاء من منظومة زيادة رواتب الموظفين.. هالة السعيد: تطبق فور موافقة رئيس الوزراء.. صالح الشيخ: الحكومة تسعى لتقنين المنظومة بالأجر المكمل.. ومصدر: تطبيقه يشترط طلب الجهات

هاله السعيد

الموسم المصري

التخطيط

التضخم

البطالة




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة