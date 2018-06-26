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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:48 م
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البعثة الأممية: إعدام 12 مدنيا بأحد الأسواق ردا على مقتل جندى مالى

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:05 م
البعثة الأممية: إعدام 12 مدنيا بأحد الأسواق ردا على مقتل جندى مالى مالى
أ ش أ
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أعلنت البعثة الأممية فى مالى، اليوم الثلاثاء، عن أن قوات البلاد المشاركة فى القتال ضد الجماعات المسلحة قد أعدمت 12 مدنيًا ردًا على مقتل جندى فى هجوم وقع فى مايو الماضى.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن البعثة الأممية تأكيدها، فى بيان، أن التحقيق فى الحادث توصل إلى أن الجنود الماليين من قوة مجموعة دول الساحل الخمس، "تشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا ومالي"، أعدمت 12 مدنيًا فى سوق بمنطقة "بولكسي" وسط البلاد فى 19 مايو الماضى.

وأوضحت البعثة، فى بيانها، أن هناك تقريرا تم تسليمه إلى الحكومة المالية وأن رئيس البعثة، محمد صالح عناديف، "يدعو السلطات فى مالى لضمان إجراء التحقيق فى أسرع وقت ممكن".

وأشارت القناة "يورونيوز" إلى أن السلطات المالية لم تعلق حتى الآن على هذه التطورات.

 

 


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