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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:39 م
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البحرين وباكستان توقعان اتفاقية للتعاون الدفاعى المشترك

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:32 م
البحرين وباكستان توقعان اتفاقية للتعاون الدفاعى المشترك الجيش البحرينى - أرشيفية
أ ش أ
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البحرين وباكستان توقعان اتفاقية للتعاون الدفاعى المشترك

وقع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الثلاثاء، وضمير الحسن شاه سكرتير عام وزارة الدفاع الباكستانى، اتفاقية تعاون دفاعى مشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن القائد العام لقوة دفاع البحرين أعرب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، والتى من شأنها زيادة أواصر التعاون العسكرى المشترك بين البلدين وتقوية السبل الكفيلة بدعمه وتعزيزه.

وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بعلاقات الصداقة المتميزة التى تربط بلاده وباكستان، والتى تشهد على الدوام تطورا وتقدما فى مختلف المجالات، وحضر توقيع الاتفاقية الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وعدد من كبار المسئولين العسكريين بمملكة البحرين.

 


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