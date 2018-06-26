الاحتلال الإسرائيلى يجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها بيدها فى القدس

كتب- هاشم الفخرانى

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس المحتلة عائلة شويكى، على هدم منزليها بيدها فى حى واد ياصول ببلدة سلوان جنوبى المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال وائل شويكى، إن عائلته اضطرت لهدم منزلين قيد الإنشاء بدأت فى بنائهما مطلع مايو الماضى فى واد ياصول، وذلك تفاديا لدفع غرامات مالية وتكاليف أجرة الهدم لطواقم بلدية الاحتلال.

وأوضح فى تصريحات لوكالة "صفا" الفلسطينية، أن طواقم البلدية اقتحمت خلال الفترة الماضية منزله مرتين، وسلمته قرار الهدم الإدارى بحجة البناء دون ترخيص.

ولفت إلى أن العائلة بدأت بعملية هدم ما تم بنائه من الطوب والحديد والخشب قبل انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ الهدم اليدوى، وإلا ستقوم البلدية بهدم المنزلين وبدفع تكاليف الهدم وغرامة قيمتها 90 ألف شيكل، وأشار إلى أن بناء المنزلين كلف العائلة أكثر من 40 ألف شيكل.

وكان المقدسى إبراهيم موسى عميرة اضطر أيضا لهدم منزله فى دير العمود فى بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة بنفسه، الاثنين، تفاديا لدفع تكلفة هدمه لبلدية الاحتلال بقيمة 80 ألف شيكل.