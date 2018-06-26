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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:39 م
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الإمام الأكبر للأئمة الوافدين: الأزهر يعول عليكم لتكونوا سفراء سلام

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:49 م
الإمام الأكبر للأئمة الوافدين: الأزهر يعول عليكم لتكونوا سفراء سلام استقبال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للأئمة والوعاظ الوافدين من العالم الإسلامي
كتب لؤى على
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الأئمة والوعاظ الوافدين من العالم الإسلامى المنتظمين فى الدورة (116) لبرنامج تدريب الأئمة الوافدين بالأزهر.
 
قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف أمين على تبليغ رسالة الإسلام كما أنزلها الله عز وجل لعباده بعيدًا عن الانحراف الفكري سواء إلى التشدد والتطرف أو إلى التفريط، لأن منهج الأزهر يتميز بالوسطية والاعتدال، مضيفًا أن هذا المنهج هو الذى حفظ الاستقرار والسلام فى المجتمعات الإسلامية لعقود طويلة.
 
وأوضح فضيلته أن الأزهر الشريف تبنى برنامج تدريب الأئمة الوافدين لتدريبهم على القضايا والمشكلات المعاصرة كالإرهاب والتكفير والتعايش المجتمعى، مؤكدًا أن الأزهر يعول على الأئمة والدعاة الأزهريين ليكونوا سفراء سلام وعوامل استقرار فى مجتمعاتهم.
 
من جهتهم أكد الأئمة والدعاة أنهم استفادوا كثيرًا من البرنامج التدريبى وأصبح لديهم القدرة على تفنيد الآراء والأفكار المنحرفة التى يحاول البعض إلصاقها بالإسلام، مبينين أنهم يلتزمون بمنهج الأزهر الوسطى لأنه الضمانة الوحيدة للسلام العالمى.
 
 
 
 

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