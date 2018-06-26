الإعدام شنقاً لعامل اغتصب ابنة زوجته الطفلة وحملت منه بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

صدّقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقا لعامل اغتصب ابنة زوجته الطفلة التى تبلغ من العمر 13 سنة، حتى حملت منه سفاحا. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الباسط إمبابى وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم.

تعود أحداث القضية رقم 17326 لسنة 2017، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الله، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا بقيام "سامح أ. م" عاطل ومقيم بندر بلبيس، بهتك عرض الطفلة "نورا م. ح." 13 سنة، والتعدى عليها جنسيا أكثر من مرة حتى حملت منه سفاحا.

وكشفت التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، عن قيام المتهم باستغلال براءة الطفلة، وتواجدها بالمنزل معه بمفردها، وقام التعدى عليها جنسيا أكثر من مرة، حتى حملت منه سفاحا، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت إحالته لمحكمة الجنايات التى قررت إحالته لفضيلة مفتى الديار المصرية.