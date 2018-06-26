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الإحصاء: 534 مليون جنيه تكلفة علاج المصريين على نفقة الدولة إبريل الماضى

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:17 م
الإحصاء: 534 مليون جنيه تكلفة علاج المصريين على نفقة الدولة إبريل الماضى دواء- علاج- ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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سجلت تكاليف العلاج على نفقة الدولة ارتفاعا خلال شهر إبريل الماضى مقارنة بمثيله من عام 2017، حيث بلغت فى إبريل 2018 ما تزيد قيمته عن 534 مليون جنيه، مقابل 427 مليون جنيه تقريبا فى إبريل 2017.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن نشرته المعلوماتية لشهر يونيو الجارى، بلغت تكاليف علاج المصريين على نفقة الدولة بالخارج نحو 1.6 مليون جنيه فى إبريل الماضى بارتفاع 43.3% عن شهر إبريل 2017، والذى بلغت التكلفة خلاله 1.1 مليون جنيه.

وأشارت البيانات الإحصائية إلى تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالداخل خلال إبريل الماضى، والتى بلغت 532.6 مليون جنيه، مقابل 426.1 مليون جنيه فى إبريل 2017.

 


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