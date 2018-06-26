الإحصاء: ارتفاع إيرادات السكة الحديد لـ 167.9 مليون جنيه خلال مايو

كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الثلاثاء، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن النشرة المعلوماتية لشهر يونيو الجارى، ارتفاع إيرادات هيئة السكة الحديد ل 167.9 مليون جنيه فى مايو الماضى "2018"، مقابل 163.2 مليون جنيه خلال مايو 2017.

وبحسب بيانات "الإحصاء"، بلغ عدد ركاب القطارات خلال مايو الماضى 20.9 مليون راكب، مقابل 22.1 مليون راكب فى الشهر المماثل من عام 2017.

فيما بلغت كمية البضائع المنقولة عن طريق السكك الحديدية 342.4 ألف طن خلال مايو 2018، مقابل 480.6 ألف طن فى مايو 2017.

وفى سياق متصل، أوضحت البيانات أن عدد حوادث القطارات ارتفعت خلال مايو الماضى، مقارنة بمثيلة من عام 2017، حيث بلغت فى مايو 2018 نحو 189 حادثت، خلف 5 حالات وفاة، و3 مصابين، مقابل 159 حادثا فى مايو 2017 خلف 16 مصابا، و 5 حالات وفاة.