الأوقاف: تعيين 109 إمامًا وخطيبًا جديدًا بالإعلان التكميلى الثالث

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، تعيين 109 إمامًا وخطيبًا جديدًا، فى إطار مسابقة اختيار الأئمة من أفضل العناصر المتميزة، بالإعلان التكميلى الثالث.
|
م
|الاسم
|المحافظة
|المديرية التي تم تعيينهم عليها
|1.
|أحمد عبد الهادي السيد محمد
|الأقصر
|
مديرية أوقاف الأقصر
|
2.
|حسين عطيتو سيد أحمد عطيتو
|الأقصر
|مديرية أوقاف الأقصر
|3.
|الحسين محمد أحمد محمد
|الأقصر
|
مديرية أوقاف الأقصر
|
4.
|طارق يحيى الصادق شبيب
|الأقصر
|مديرية أوقاف الأقصر
|5.
|عبد الفتاح إبراهيم السيد إبراهيم
|الأقصر
|
مديرية أوقاف الأقصر
|
6.
|عمرو صلاح عبد الحكم عبد الراضي
|الأقصر
|مديرية أوقاف الأقصر
|7.
|إبراهيم محمد عيد رمضان
|الجيزة
|
مديرية أوقاف الجيزة
|
8.
|شريف عبد المنعم محمد فرحات
|الجيزة
|مديرية أوقاف الجيزة
|9.
|عصام مبروك أحمد محمد
|الجيزة
|
مديرية أوقاف الجيزة
|
10.
|عمرو عبد العزيز عبد اللطيف علي
|الجيزة
|مديرية أوقاف الجيزة
|11.
|محمود عبد المنعم محمد السيد شحاتة
|الجيزة
|
مديرية أوقاف الجيزة
|
12.
|إبراهيم سعيد أحمد عبد الباقي
|بني سويف
|مديرية أوقاف بني سويف
|13.
|أحمد سعيد محمد محمد
|بني سويف
|
مديرية أوقاف بني سويف
|
14.
|حمدان عثمان أحمد إبراهيم
|بني سويف
|مديرية أوقاف بني سويف
|15.
|شريف رمضان راضي محمد
|بني سويف
|
مديرية أوقاف بني سويف
|
16.
|عباس أحمد عباس قرني
|بني سويف
|مديرية أوقاف بني سويف
|17.
|علي أحمد عويس عبد الحفيظ
|بني سويف
|
مديرية أوقاف بني سويف
|
18.
|فتحي أحمد فتحي سعد أحمد
|بني سويف
|مديرية أوقاف بني سويف
|19.
|محمد عيد محمد حسن
|بني سويف
|
مديرية أوقاف بني سويف
|
20.
|محمود محمد فهيم سيد حسن سليمان
|القليوبية
|مديرية أوقاف القليوبية
|21.
|أحمد عبد المحسن عبد الغني أحمد
|القاهرة
|
مديرية أوقاف القاهرة
|
22.
|شريف طه محمد محمد
|القاهرة
|مديرية أوقاف القاهرة
|23.
|الصاوي عبد الحميد عبد الله أبو طالب
|القاهرة
|
مديرية أوقاف القاهرة
|
24.
|عاصم السعيد محمد محمد
|القاهرة
|مديرية أوقاف القاهرة
|25.
|عمر حسان عيد محمد
|القاهرة
|
مديرية أوقاف القاهرة
|
26.
|محمد جمال إبراهيم متولي
|القاهرة
|مديرية أوقاف القاهرة
|27.
|محمد حسن علي حسن
|القاهرة
|
مديرية أوقاف القاهرة
|
28.
|محمد رمضان عبد الله عبد الله
|القاهرة
|مديرية أوقاف القاهرة
|29.
|عبد الله علاء الدين عويس القرني
|الفيوم
|
مديرية أوقاف الفيوم
|
30.
|محمد شحاتة كامل محمود
|المنيا
|مديرية أوقاف المنيا
|
31.
|محمد عبد الرحيم محمد أحمد
|المنيا
|
مديرية أوقاف المنيا
|
32.
|مصطفى رضا أحمد حسن
|المنيا
|مديرية أوقاف المنيا
|
33.
|إبراهيم عبد العزيز الصافي عبد العزيز
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|34.
|أحمد عبد المنعم علي الغنام
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|
35.
|أسامة عاطف عبد الحميد محمد عيسى
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|36.
|إسلام وجيه محمد عبد الباقي الشيخ
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|
37.
|إسماعيل فتحي إسماعيل شحاتة أبو السعود
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|38.
|ربيع أحمد سلطان عبد السيد
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|
39.
|ربيع منصور عبد الباري رسلان
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|40.
|سعيد عبد النبي عبد الفضيل عمر العوامى
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|
41.
|سعيد مبروك سعيد عوض الروبي
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|42.
|عبد الجواد الشحات عبد الجواد عياد
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|
43.
|عبد الرحيم حسين عبد الرحيم زورة
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|44.
|علي فهمي عبد العزيز جمعه شتا
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|
45.
|كامل عباس عبد الله أبو صمادة
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|46.
|محمد أحمد علي العسيلي
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|
47.
|محمد عبد العزيز مسعود المنشاوي
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|48.
|محمد عبد الله باهي والي
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|
49.
|محمد مرجان نصر هنيدي
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|50.
|محمود جمال عبد الحميد محمد الجمل
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|
51.
|محمود عبد الحميد رفاعي العلقامي
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|52.
|مسعد علي سليمان سرحان
|البحيرة
|
مديرية أوقاف البحيرة
إدارة أوقاف وادي النطرون
|
53.
|أحمد خلف محمود أحمد
|أسيوط
|مديرية أوقاف المنيا
|54.
|جمال منصور شحاتة منصور
|أسيوط
|
مديرية أوقاف المنيا
|
55.
|أحمد محمد محمد السعدوني شعلان
|الدقهلية
|مديرية أوقاف دمياط
|56.
|إسلام نفاد محمد إبراهيم جبارة
|الدقهلية
|
مديرية أوقاف دمياط
|
57.
|حازم سامي الدسوقي متولي
|الدقهلية
|مديرية أوقاف دمياط
|58.
|خالد صلاح محمد العدل أبو المعاطي
|الدقهلية
|
مديرية أوقاف دمياط
|
59.
|السيد محمد السيد محمد سالم
|الدقهلية
|مديرية أوقاف دمياط
|60.
|عبد الأعلى سليمان عبد الصادق سليمان
|الدقهلية
|
مديرية أوقاف دمياط
|
61.
|كريم عبد الحميد إبراهيم عبد العال
|الدقهلية
|مديرية أوقاف دمياط
|62.
|محمد السيد حلمي متولي
|الدقهلية
|
مديرية أوقاف دمياط
|
63.
|محمد السيد محمد السيد حطب
|الدقهلية
|مديرية أوقاف دمياط
|64.
|محمد حمدي عوض محمد علي
|الدقهلية
|
مديرية أوقاف دمياط
|
65.
|محمد عبد اللطيف عبد اللطيف أحمد البلتاجي
|الدقهلية
|مديرية أوقاف دمياط
|66.
|محمد عبد اللطيف محمد العراقي
|الدقهلية
|
مديرية أوقاف دمياط
|
67.
|محمد محمود العزب حسين
|الدقهلية
|مديرية أوقاف دمياط
|68.
|يحيى عبد العزيز البدوي أحمد
|الدقهلية
|
مديرية أوقاف دمياط
|
69.
|إبراهيم شوقي حامد حسانين
|الشرقية
|مديرية أوقاف السويس
|70.
|أحمد علي إبراهيم سليمان
|الشرقية
|
مديرية أوقاف السويس
|
71.
|أحمد محمد أحمد محمود السيد
|الشرقية
|مديرية أوقاف السويس
|72.
|حسن حسن محمد أحمد
|الشرقية
|
مديرية أوقاف السويس
|
73.
|حسن متولي عبد الحميد محمد
|الشرقية
|مديرية أوقاف السويس
|74.
|محمد أبو الخير عاطف عبد السميع
|الشرقية
|
مديرية أوقاف السويس
|
75.
|محمد أحمد فتح الله أحمد
|الشرقية
|مديرية أوقاف السويس
|76.
|محمد بركات حسن بركات
|الشرقية
|
مديرية أوقاف السويس
|
77.
|محمد رمضان محمد حسن
|الشرقية
|مديرية أوقاف السويس
|78.
|محمود جمال محمد عباس
|الشرقية
|
مديرية أوقاف السويس
|
79.
|محمود حسين رجب حسين
|الشرقية
|مديرية أوقاف السويس
|80.
|محمود محمد أحمد الصاحي
|الشرقية
|
مديرية أوقاف السويس
|
81.
|منصور عبد الله عبد الفتاح عبد العزيز
|الشرقية
|مديرية أوقاف السويس
|82.
|أبو العزم عبد الرحمن أبو العزم أبو المعاطي
|الغربية
|
مديرية أوقاف الإسكندرية
|
83.
|أحمد رضا محمود سليم أبو النزاع
|الغربية
|مديرية أوقاف الإسكندرية
|84.
|أحمد طارق أحمد حامد السيد
|الغربية
|
مديرية أوقاف الإسكندرية
|
85.
|أحمد طه عبد الله عبد الحميد
|الغربية
|مديرية أوقاف الإسكندرية
|86.
|أحمد عبد الوهاب أحمد الفرت
|الغربية
|
مديرية أوقاف الإسكندرية
|
87.
|أشرف عبد المجيد عبد المجيد صقر
|الغربية
|مديرية أوقاف الإسكندرية
|88.
|رضا محمد أحمد الدف
|الغربية
|
مديرية أوقاف الإسكندرية
|
89.
|رضوان عرفة إسماعيل حمودة
|الغربية
|مديرية أوقاف الإسكندرية
|90.
|شريف محمد حسن بكر
|الغربية
|
مديرية أوقاف الإسكندرية
|
91.
|طاهر إبراهيم إبراهيم حميدي
|الغربية
|مديرية أوقاف الإسكندرية
|92.
|عبد الله سعد عبد الله يوسف خليل
|الغربية
|
مديرية أوقاف الإسكندرية
|
93.
|علي رضا عمر خيري الدين
|الغربية
|مديرية أوقاف الإسكندرية
|94.
|محمد رشاد محمد البلتاجي
|الغربية
|
مديرية أوقاف الإسكندرية
|
95.
|محمد عبد الباسط جاد بدير
|الغربية
|مديرية أوقاف الإسكندرية
|96.
|محمد عيد محمد مصطفى
|الغربية
|
مديرية أوقاف الإسكندرية
|
97.
|هاني محمد محمد دحروج
|الغربية
|مديرية أوقاف الإسكندرية
|98.
|جمال جمعة سعد إبراهيم
|كفر الشيخ
|
مديرية أوقاف مطروح
|
99.
|صابر محمد فريد بسيوني زيد
|كفر الشيخ
|مديرية أوقاف مطروح
|100.
|أسامة محمد عبد النافع محمد
|المنوفية
|
مديرية أوقاف القليوبية
|
101.
|رمضان صلاح إبراهيم عمار
|المنوفية
|مديرية أوقاف القليوبية
|102.
|محمد علي حامد علي
|المنوفية
|
مديرية أوقاف القليوبية
|
103.
|محمد مجدي منير عبد الجواد
|المنوفية
|مديرية أوقاف القليوبية
|104.
|محمد محمود محمود الشال
|المنوفية
|
مديرية أوقاف القليوبية
|
105.
|سليم بهنسي سليم بهنسي
|سوهاج
|
مديرية أوقاف البحر الأحمر
إدارة أوقاف شلاتين
|
106.
|محمد محمد الملقب فيصل أحمد موسى
|سوهاج
|
مديرية أوقاف البحر الأحمر
إدارة أوقاف شلاتين
|
107.
|بلال عبد الظاهر حسن عبد الرحمن
|قنا
|
مديرية أوقاف البحر الأحمر
إدارة أوقاف حلايب – أبو رماد
|
108.
|رمضان محمد أحمد محمد
|قنا
|
مديرية أوقاف البحر الأحمر
إدارة أوقاف حلايب – أبو رماد
|109.
|معتز عبد الفتاح محمد إسماعيل
|قنا
|
مديرية أوقاف البحر الأحمر
إدارة أوقاف حلايب – أبو رما
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