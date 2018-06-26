الأوقاف: تعيين 109 إمامًا وخطيبًا جديدًا بالإعلان التكميلى الثالث

كتب لؤى على

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، تعيين 109 إمامًا وخطيبًا جديدًا، فى إطار مسابقة اختيار الأئمة من أفضل العناصر المتميزة، بالإعلان التكميلى الثالث.