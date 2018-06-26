الأمير وليام يلتقط صورا بمنطقة أثرية بالأردن زارتها زوجته فى الثمانينات

رويترز

زار الأمير البريطانى وليام مدينة جرش الأثرية الأردنية التى التقطت فيها صورة لزوجته كيت ميدلتون وهى طفلة وذلك ضمن جولة سريعة له قبيل توجهه فى أول زيارة لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية.

وتوقف وليام، الثانى فى ترتيب ولاية العرش، عند المنطقة التى التقطت بها صورة لكيت مع والدها مايكل وشقيقتها بيبا فى الثمانينيات.

وألقى مضيفوه من العائلة المالكة الأردنية الضوء على روابط شخصية وسياسية أخرى بين المملكتين وأشاروا كذلك إلى تأثير حقبة الاستعمار البريطانى وهو أمر مازال يثير خلافات شديدة فى منطقة الشرق الأوسط التى تعانى الاضطرابات.

تأتي هذه الزيارة بعد 70 عاما من انسحاب القوات البريطانية من المنطقة تاركة خلفها انقسامات مستمرة حتى اليوم.

وركزت الجولة التي قام بها الأمير وليام في الأردن أمس الاثنين على قضايا أكثر حداثة لاسيما الحرب التى يشنها الأردن ويدعمها الغرب على متشددي تنظيم داعش.

واصطحب ولى العهد الأردنى الأمير الحسين الأمير وليام في جولة في قاعدة عسكرية حيث شاهد تدريبا لكتيبة رد الفعل السريع وهى وحدة لمكافحة الإرهاب يدعمها مدربون عسكريون بريطانيون.

ووصل وليام إلى الأردن يوم الأحد واستقبله حرس الشرف الأردنى.