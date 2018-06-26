video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:48 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الأمير وليام يلتقط صورا بمنطقة أثرية بالأردن زارتها زوجته فى الثمانينات

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:25 ص
الأمير وليام يلتقط صورا بمنطقة أثرية بالأردن زارتها زوجته فى الثمانينات الأمير ويليام وولى عهد الأردن
رويترز
إضافة تعليق

زار الأمير البريطانى وليام مدينة جرش الأثرية الأردنية التى التقطت فيها صورة لزوجته كيت ميدلتون وهى طفلة وذلك ضمن جولة سريعة له قبيل توجهه فى أول زيارة لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية.

وتوقف وليام، الثانى فى  ترتيب ولاية العرش، عند المنطقة التى التقطت بها صورة لكيت مع والدها مايكل وشقيقتها بيبا فى الثمانينيات.

وألقى مضيفوه من العائلة المالكة الأردنية الضوء على روابط شخصية وسياسية أخرى بين المملكتين وأشاروا كذلك إلى تأثير حقبة الاستعمار البريطانى وهو أمر مازال يثير خلافات شديدة فى منطقة الشرق الأوسط التى تعانى الاضطرابات.

تأتي هذه الزيارة بعد 70 عاما من انسحاب القوات البريطانية من المنطقة تاركة خلفها انقسامات مستمرة حتى اليوم.

وركزت الجولة التي قام بها الأمير وليام في الأردن أمس الاثنين على قضايا أكثر حداثة لاسيما الحرب التى يشنها الأردن ويدعمها الغرب على متشددي تنظيم داعش.

واصطحب ولى العهد الأردنى الأمير الحسين الأمير وليام في جولة في قاعدة عسكرية حيث شاهد تدريبا لكتيبة رد الفعل السريع وهى وحدة لمكافحة الإرهاب يدعمها مدربون عسكريون بريطانيون.

ووصل وليام إلى الأردن يوم الأحد واستقبله حرس الشرف الأردنى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمير ويليام: حرارة الترحاب الذى لقيته من ولى عهد الأردن سيخلد فى ذاكرتى

صور.. الأمير ويليام: العلاقات الملكية بين الأردن وبريطانيا تمتد عبر الأجيال

الأمير ويليام يزور مدينة جرش الرومانية الأثرية فى الأردن

أبو مازن يستقبل الأربعاء المقبل الأمير ويليام بمقر المقاطعة برام الله

اخبار عربيه

اخبار عالميه

بريطانيا

الامير ويليام

الاردن

كيت ميدلتون




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة