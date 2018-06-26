الأموال العامة بالإسكندرية تضبط شخصا استولى على مليون روبل روسى من أجنبية

كتب محمود عبد الراضى - أسماء على بدر

نجحت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية فى ضبط شخص، لقيامه بالاحتيال على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية والاستيلاء منها على مبالغ مالية.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغاً من المواطنة "إينجا ب. س" تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبرفقتها "أشرف هـ"، مدير شركة لتصدير الحاصلات الزراعية، مقيم بمنطقة سموحة بسيدى جابر، ضد "أحمد م"، ويحمل جنسية المُبلغة "من أصل مصرى"- مدير شركة للتصدير والإستيراد، مقيم بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، محكوم عليه فى قضية "تبديد"، وسبق إتهامه فى 3 قضايا "نصب" لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والإستيلاء منها على "مليون وثلاث مائة ألف روبل روسى"، عقب إيهامها بقدرته على توريد الحاصلات الزراعية من خلال الشركة جهة عمله، إلا أنه أخل ببنود التعاقد المبرمة بينهما، وتهرب من رد المبالغ المالية.

ومن خلال التحرى حول الواقعة تبين صحتها، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بسيدى جابر، وبمواجهته اعترف بما جاء بأقوال المبلغة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.