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الأمن العام يضبط 10604قضايا سرقة تيار كهربائى وينفذ 835 حكم حبس جزئى

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:24 م
الأمن العام يضبط 10604قضايا سرقة تيار كهربائى وينفذ 835 حكم حبس جزئى عدادات كهرباء - أرشيفية
محمود عبد الراضي - تامر البطريقي
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قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن، والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى، وتحصيل الغرامات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط قضايا سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد 10620 قضية متنوعة، 1320 القاهرة، 1318 الجيزة،  805 القليوبية، 965الإسكندرية،  665 البحيرة، 122 مطروح، 240 الغربية،  182 المنوفية، 161 كفر الشيخ،  306 الدقهلية،  309 الشرقية، 51 دمياط، 108 بورسعيد، 100الإسماعيلية، 37 السويس، 19 جنوب سيناء، 650 المنيا، 785 بنى سويف، 1180 الفيوم، 600 أسيوط، 234 سوهاج، 132 أسوان، 145 قنا، 94الأقصر، 92 البحر الأحمر"، بإجمالى 10604قضية سرقة تيار كهربائى، 16 قضية مخالفة شروط التعاقد .

 

فى مجال تحصيل غرامات، سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد،  تم تحصيل من 13111 حالة " 1609 القاهرة،  2867 الجيزة،  516 القليوبية - 975الإسكندرية،  650 البحيرة، 227 مطروح، 220 الغربية، 237 المنوفية،  250كفر الشيخ،  163 الدقهلية،  314 الشرقية، 25 دمياط، 46 بورسعيد، 148الإسماعيلية،  108 السويس، 25 جنوب سيناء، 803 المنيا، 1046 بنى سويف، 1233 الفيوم، 770 أسيوط، 345 سوهاج، 139 أسوان،  300 قنا، 83 الأقصر،  12 البحر الأحمر"، وذلك على النحو التالى " 13098 غرامة سرقة تيار كهربائى، 13 مخالفة شروط التعاقد "

 

 فى مجال تنفيذ الأحكام سرقات التيار الكهربائى،  تم تنفيذ 835 حكم حبس جزئى،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات، وجرائم سرقة التيار الكهربائى، وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا، وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.

 


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