الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بدعم قطاع التكنولوجيا

رويترز

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء بقيادة انتعاش فى قطاع التكنولوجيا بعد يوم من تكبد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أكبر خسارة له فى يوم واحد منذ أوائل ابريل نيسان بفعل المخاوف من صراع تجارى متنام بين الولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 29.09 نقطة بما يعادل 0.12 % ليفتح عند 24281.89 نقطة وزاد ستاندرد اند بورز 5.05 نقطة أو 0.19 % مسجلا 2722.12 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 21.73 نقطة أو 0.29 % إلى 7553.74 نقطة.