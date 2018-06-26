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الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 36 درجة الحالة الجوية
كتب ــ محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

 كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36

وسط الدلتا 23 35

الإسكندرية 22 32

بلطيم 24 31

مطروح 22 34

السلوم 20 38

سيوة 25 39

بورسعيد 24 30

دمياط 23 30

العريش 20 31

رفح 23 30

الإسماعيلية 21 36

السويس 22 36

رأس سدر 23 36

نخل 15 34

نويبع 26 36

طابا 20 36

كاترين 19 35

الطور 25 33

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 27 39

مرسى علم 25 38

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 22 37

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

قنا 26 40

الأقصر 27 41

أسوان 29 41

أبوسمبل 29 41

الوادي الجديد 28 40

شلاتين 28 39

أبو رماد 28 37

رأس حدربة 29 37

حلايب 29 36

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 43

المدينة 35 46

الرياض 28 42

المنامة 33 38

أبوظبى 29 40

الدوحة 34 45

الكويت 33 48

دمشق 17 37

بيروت 23 28

عمان 18 33

القدس 18 29

غزة 21 30

بغداد 28 44

مسقط 32 37

صنعاء 18 28

الخرطوم 28 38

طرابلس 21 27

تونس 19 28

الجزائر 20 27

الرباط 16 24

نواكشوط 25 35

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 16 30

إسطنبول 19 26

إسلام آباد 26 41

نيودلهي 30 40

جاكرتا 24 31

بكين 24 36

كوالالمبور 23 29

طوكيو 25 32

أثينا 18 24

روما 15 28

باريس 14 29

مدريد 23 39

برلين 12 24

لندن 13 26

مونتريال 14 24

موسكو 15 24

نيويورك 18 25

واشنطن 18 29

 


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