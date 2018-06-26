الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء جنوبا نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 40 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 29 والصغرى 23 درجة.