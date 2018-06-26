الأردن:استمرار غلق الحدود ويمكن للأمم المتحدة مساعدة اللاجئين السوريين

رويترز

قال وزير خارجية الأردن إيمن الصفدى، اليوم الثلاثاء، أن الحدود الأردنية ستظل مغلقة ويمكن للأمم المتحدة مساعدة السوريين الفارين من العنف فى الجنوب داخل بلادهم.

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 45 ألف شخص فروا من القتال فى محافظة درعا بجنوب غرب سوريا باتجاه الحدود مع الأردن.

وذكر ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن مدنيين من بينهم أطفال سقطوا بين قتيل ومصاب، وأن مستشفى توقف عن العمل بسبب ضربة جوية، فيما قالت بتينا لوشر - وهى متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمى التابع للمنظمة الدولية خلال الإفادة الصحفية نفسها - "نتوقع أن يزيد عدد النازحين إلى قرابة المثلين مع تصاعد العنف".