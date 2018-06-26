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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:12 م
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اصطدام شاحنة بالمقر الرئيسى لصحيفة "دى تليجراف" الهولندية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:51 ص
اصطدام شاحنة بالمقر الرئيسى لصحيفة "دى تليجراف" الهولندية الشرطة الهولندية
امستردام (أ ش أ)
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اصطدمت شاحنة بالمقر الرئيسى لصحيفة "دى تليجراف" الهولندية فى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، فى حادث اعتبرت الشرطة أنه "متعمد".

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن الشاحنة، بيضاء اللون، اصطدمت بالواجهة الزجاجية للمبنى الواقع فى ضواحى أمستردام، ثم اندلعت فيها النيران.

واوضحت الشرطة أن الحادث لم يسفر عن اصابة أحد بجروح، وأن قائد الحافلة تمكن من الخروج منها والفرار، ولم يتم بعد العثور عليه.

وتعد صحيفة "دى تليجراف" أكبر الصحف اليومية فى هولندا المتخصصة فى مجالى الرياضة والجريمة.

 


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