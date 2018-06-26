ارتفاع عدد قتلى سيول فيتنام إلى 15 وتوقعات بمزيد من الأمطار

هانوى (رويترز)

ارتفع عدد القتلى بسبب السيول والانهيارات الأرضية فى فيتنام إلى 15 قتيلا اليوم الثلاثاء، وحذرت السلطات من أن العدد قد يرتفع مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار فى الإقليم الأشد تضررا بمنطقة الشمال الجبلية.

وقال لى ترونج كوانج نائب رئيس اللجنة الشعبية لإقليم لاى تشاو الذى يقع على بعد 470 كيلومترا شمال غربى هانوي، إن الإقليم هو الأكثر تضررا إذ سقط فيه 12 قتيلا على الأقل بينهم طفلان.

وأضاف لرويترز أن معظم الضحايا غرقوا أو دفنوا تحت انهيارات أرضية نتيجة هطول أمطار غزيرة منذ يوم السبت.

وقال "نستعد لمزيد من الأمطار فى الأيام المقبلة وأخشى أن يرتفع عدد القتلى فى الإقليم لأن 11 شخصا لا يزالون مفقودين".