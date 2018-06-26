اختيار إريك أوشلين قائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

أعلن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، تولى إريك أوشلين منصب القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، خلفاً لبيتر فان غوى- الذى تم ترقيته لمنصب نائب المدير الإقليمى لمنظمة العمل الدولية لدول إفريقيا.

وقالت المنظمة فى بيان لها، إن إريك أوشلين هو اقتصادى فرنسى حائز على شهادة الدراسات العليا فى الاقتصاد من جامعة بانتيون- أسّاس بباريس.

كما شغل إريك أوشلين لأكثر من 13 عامًا منصب مستشار أول لأوروبا في المنظمة الدولية لأصحاب العمل (IOE)، وهى أكبر منظمة أصحاب أعمال تتعامل مع قضايا العمل والقضايا الاجتماعية، حيث قام بإدارة مشروعين لمنطقة غرب البلقان لتعزيز الحوار الاجتماعى والتشغيل.

وفي عام 2012، انضم إريك إلى منظمة العمل الدولية كأخصائى أول أصحاب الأعمال لدول شمال إفريقيا، حيث كان مسؤولاً عن تقديم الدعم الفنى لمنظمات أصحاب الأعمال فى 12 دولة.

وتم تأسيس مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عام 1959، وهو المكتب القطرى لمصر وإريتريا، والفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا.