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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:57 م
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إعلان الكشوف النهائية لمرشحى اتحاد العمال.. جبالى المراغى للرئاسة و27 عضو مجلس

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:40 م
إعلان الكشوف النهائية لمرشحى اتحاد العمال.. جبالى المراغى للرئاسة و27 عضو مجلس جبالي محمد جبالي - أرشيفية
كتب محمود راغب
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أعلنت اللجنة العامة لانتخابات تشكيلات التنظيمات النقابية العمالية فى مرحلتها الثالثة والأخيرة للدورة التى تستمر 4 سنوات (2018/2020)، اليوم الثلاثاء، الكشوف النهائية للمرشحين على الرئاسة والعضوية لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأظهرت الكشوف النهائية أنه تقدم  للترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 28 منهم علي منصب رئيس الاتحاد جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، و27 لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام، وهم: محمد سالم ، من نقابة الزراعة ، حسام الدين مصطفي ، النقل البحري، وجمال صابر  السكة الحديد، وهشام فؤاد المرافق العامة ، وهشام رضوان ، التعليم والبحث العلمي، والسعيد النقيب ، الإنتاج الحربي، وعلي عبد الوهاب ، النيابات والمحاكم ، وفؤاد حسان ، البريد ، ومجدي حسن ، هيئة النقل العام.

كما تقدم لعضوية الاتحاد العام ، جمال عقبي، البنوك والتأمينات ، عادل عبد الفضيل ، المالية العامة والضرائب ، ممدوح محمدي ، محمد جبران ، البترول ، أحمد عبد المقصود العلوم الصحية ، عبد المنعم الجمل، البناء والأخشاب، وإبراهيم توفيق الاتصالات، وصالح سليمان، الخدمات الصحية ، وحسن شحاتة ، النقل الجوي ، وهشام فاروق ، الخدمات الإدارية، ومحمد وهب الله ، التجارة ، ومجدي البدوي ، الصحافة والطباعة والإعلام، وعبد الفتاح إبراهيم ، الغزل والنسيج ، ومحمد عرابي ، المناجم والمحاجر ، وخالد الفقي ، الصناعات الهندسية ، وعماد حمدي الكيماويات ، وخالد عبد الطيف عيش، الصناعات الغذائية ، وحسين محمد أحمد نجيب، النقل البري. 

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية صباح بعد غد الخميس  وإيداع الأوراق وفقا لقرار وزير القوي العاملة، محمد سعفان، رقم 117 لسنة 2018 ، وبذلك يسدل الستار علي ماراثون الانتخابات النقابية العمالية ، التي جاءت بعد توقف دام أكثر من 12 عاما، لتشكل مسارا جديدا نحو الديمقراطية، ويحقق الاستقرار داخل الأوسط العمالية النقابية بانتهاء هذه الانتخابات.

 
 

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التنظيمات النقابية العمالية

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