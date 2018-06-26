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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة على أسبقية رى أرضهم الزراعية بالبحيرة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:16 م
إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة على أسبقية رى أرضهم الزراعية بالبحيرة مشاجرة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات، واشتباه ما بعد الارتجاج، فى مشاجرة على أسبقية رى أرضهم الزراعية بمنطقة مفارق التحرير التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر، يفيد بحدوث مشاجرة بمنطقة مفارق التحرير بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول" "على.م.ح" 53 سنة فلاح مصاب بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وغيبوبة، ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وحجزه بها للعلاج، "أحمد" 20 سنة عامل مصاب بجرح بالرأس، "إسلام" 33 سنة مدرس "نجلى الأول" ومقيمين بذات الناحية، وطرف ثانى "عبدالله ع ع" 22 سنة فلاح، "إسماعيل" 33 سنة فلاح، "تامر" 35 سنة سائق "شقيقى الأول" مصابان بجروح وكدمات ومقيمين قرية عمر مكرم بدائرة المركز، لخلافات على أسبقية رى أرضهم الزراعية بذات الناحية، وقام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب بالعصى، وإحداث الإصابات المشار إليها.

تم نقل المصابين لمستشفى بدر المركزى، وتم إسعافهم وعمل اللازم لهم، وغادروها تحت الحراسة اللازمة، وبسؤال طرفى المشاجرة، قرروا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم بالمركز وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت الحملة الأمنية للقبض على الهاربين والخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية، برئاسة محمد هندى مدير المباحث، واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، من ضبط 1651متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط "صبحى ع ع" 35 سنة ومقيم عزبة سعيد حلمى حوش مركز عيسى، المحكوم عليه فى القضية جنايات مركز حوش عيسى "سرقة بالإكراه" والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 301 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 498 إشغال طريق بشوارع البحيرة.


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