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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:51 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار بهونج كونج - صور

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:38 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار بهونج كونج - صور شرطة هونج كونج
هونج كونج (أ ش أ)
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أصيب 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار بمتنزه "كوارى باى" فى هونج كونج، واعتقلت سيدة يشتبه بتورطها فى الهجوم.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج من إصاباتهما بجروح فى الرأس.

يشار إلى أن الهجمات المسلحة نادرة الحدوث فى هونج كونج التى تفرض قيودا شديدة على حيازة الأسلحة.

الشرطة تقبض على مشتبه بها
الشرطة تقبض على مشتبه بها

 

انتشار أمنى فى المنطقة التى شهدت اطلاق النار
انتشار أمنى فى المنطقة التى شهدت اطلاق النار

 

قوات الأمن تفحص المنطقة بعد الحادث
قوات الأمن تفحص المنطقة بعد الحادث

 

الشرطة تقود المشتبه بها للبدء فى التحقيقات
الشرطة تقود المشتبه بها للبدء فى التحقيقات

 

المشتبه بها أثناء اقتيادها من قبل أفراد الشرطة
المشتبه بها أثناء اقتيادها من قبل أفراد الشرطة

 

شرطة هونج كونج
شرطة هونج كونج

 

أفراد الشرطة يحيطون بالمشتبه بها
أفراد الشرطة يحيطون بالمشتبه بها

 


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