إخلاء عشرات المناطق السكنية بولاية كاليفورنيا جراء حرائق الغابات

واشنطن (أ ش أ)

أصدرت السلطات الأمريكية أوامرها بإخلاء المناطق السكنية التى تقترب من بؤر حرائق الغابات التى شبت بسبب حركة الرياح العالية وارتفاع درجات الحرارة فى ولاية كاليفورنيا.

وذكرت السلطات، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن رقعة حرائق الغابات انتشرت بصورة كبيرة فى مناطق ريفية وصلت إلى حدود ولاية أريجون.

وأضافت أن الحرائق التى اندلعت من منطقة "كليرليك أوكس" فى شمال ولاية كاليفورنيا قضت على عشرات المبانى السكنية مما دفع السلطات لإخلائها على الفور.

وكانت كاليفورنيا قد أعلنت -فى وقت سابق- حالة الطوارئ فى ثلاث مقاطعات وأمرت آلاف السكان بإخلاء منازلهم.

وغالبا ما تشهد الغابات فى غرب الولايات المتحدة حرائق خلال أشهر الصيف الحارة والتى تتأجج بفعل الرياح.