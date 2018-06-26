أهم 10 بوستات.. هاشتاج "السعوديون شكرا محمد صلاح" يتصدر تويتر

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الثلاثاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:
1- هاشتاج "السعوديون شكرًا محمد صلاح" يتصدر "تويتر".. صور
هاشتاج
2- تريزيجيه على تويتر: الإنسان يفعل ما بوسعه كى يتجاوز هزيمته الأولى
ترزيجيه
3- صبا مبارك فى صور جديدة مع عمرو يوسف وكندة علوش: أصحابى الحلوين
صبا مبارك
4- محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة
محمد رمضان
5- شاهد كواليس تدريب محمد إمام على مشهد المطاردة فى فيلم "ليلة هنا وسرور"
محمد إمام
6- وزير الخارجية يلتقى نائب رئيس جمهورية العراق
وزارة الخارجية
7- محمد هنيدى يبدأ "مدرسة المرعبين" بعد شهرين
هنيدى
8- إدوارد يعود للغناء مرة أخرى بعد توقف سنوات
ادوارد
9- مى نور الشريف تسترجع ذكريات عيد ميلادها بصور على إنستجرام
مى نور الشريف
10- يوسف الخال يحتفل بعيد ميلاد زوجته نيكول سابا: "أحب الحب معك"
يوسف الخال
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