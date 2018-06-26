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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:57 م
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أهم 10 بوستات.. هاشتاج "السعوديون شكرا محمد صلاح" يتصدر تويتر

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. هاشتاج "السعوديون شكرا محمد صلاح" يتصدر تويتر محمد صلاح
كتبت نورهان حسن
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الثلاثاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:

 

1- هاشتاج "السعوديون شكرًا محمد صلاح" يتصدر "تويتر".. صور
 

هاشتاج
هاشتاج

 

2- تريزيجيه على تويتر: الإنسان يفعل ما بوسعه كى يتجاوز هزيمته الأولى
 

ترزيجيه
ترزيجيه

 

3- صبا مبارك فى صور جديدة مع عمرو يوسف وكندة علوش: أصحابى الحلوين
 

صبا مبارك
صبا مبارك

 

4- محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة
 

محمد رمضان
محمد رمضان

 

5- شاهد كواليس تدريب محمد إمام على مشهد المطاردة فى فيلم "ليلة هنا وسرور"
 

محمد امام
محمد إمام

 

6- وزير الخارجية يلتقى نائب رئيس جمهورية العراق
 

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

 

7- محمد هنيدى يبدأ "مدرسة المرعبين" بعد شهرين
 

هنيدى
هنيدى

 

8- إدوارد يعود للغناء مرة أخرى بعد توقف سنوات
 

ادوارد
ادوارد

 

9- مى نور الشريف تسترجع ذكريات عيد ميلادها بصور على إنستجرام
 

مى نور الشريف
مى نور الشريف

 

10- يوسف الخال يحتفل بعيد ميلاد زوجته نيكول سابا: "أحب الحب معك"
 

يوسف الخال
يوسف الخال

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