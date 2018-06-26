أمير الكويت يزور الصين على رأس وفد اقتصادى كبير 7 يوليو المقبل

الكويت (أ ش أ)

أعلن وزير المالية الكويتى الدكتور نايف الحجرف، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين فى السابع من شهر يوليو المقبل.

وأضاف الحجرف – خلال جلسة مجلس الأمة الكويتى – أن وفدا اقتصاديا كبيرا يضم 6 وزراء، سيرافق أمير الكويت خلال زيارته إلى الصين، مشيرا إلى أن جدول الزيارة سيكون حافلا بالمهام الاقتصادية الكبيرة.

وكان مجلس الأمة الكويتى قد وافق على مشروع قانون بمساهمة الكويت فى رأس مال البنك الآسيوى للاستثمار والبنية التحتية، بحصة قدرها 536 مليون دولار أمريكي، على أن يؤذن للحكومة بسحب المبلغ من الاحتياطى العام للدولة.

وأكد وزير المالية الكويتى الدكتور نايف الحجرف أهمية مساهمة الكويت فى البنك الذى يتخذ من الصين - ثانى أكبر اقتصاد عالمى فى الوقت الحالى - مقرا له، باعتباره ثالث أكبر بنك تنموى فى العالم، مشيرا إلى حاجة الكويت لمد وتدعيم جسور التعاون الدولى مع بكين.

وشدد على الحجرف على أن أهمية هذه المساهمة، تأتى من خلال ارتباط الكويت بمصالح تجارية وتنموية واقتصادية فى أكبر الاقتصادات نموا فى العالم، وأهمية دور الصين فى رؤية (كويت جديدة 2035)، موضحا أنها تعد أول استثمار للكويت فى منظمة دولية تنموية عملاقة فى شرق آسيا.