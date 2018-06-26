video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:48 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

أمير الكويت يزور الصين على رأس وفد اقتصادى كبير 7 يوليو المقبل

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:12 ص
أمير الكويت يزور الصين على رأس وفد اقتصادى كبير 7 يوليو المقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن وزير المالية الكويتى الدكتور نايف الحجرف، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين فى السابع من شهر يوليو المقبل.

وأضاف الحجرف – خلال جلسة مجلس الأمة الكويتى – أن وفدا اقتصاديا كبيرا يضم 6 وزراء، سيرافق أمير الكويت خلال زيارته إلى الصين، مشيرا إلى أن جدول الزيارة سيكون حافلا بالمهام الاقتصادية الكبيرة.

وكان مجلس الأمة الكويتى قد وافق على مشروع قانون بمساهمة الكويت فى رأس مال البنك الآسيوى للاستثمار والبنية التحتية، بحصة قدرها 536 مليون دولار أمريكي، على أن يؤذن للحكومة بسحب المبلغ من الاحتياطى العام للدولة.

وأكد وزير المالية الكويتى الدكتور نايف الحجرف أهمية مساهمة الكويت فى البنك الذى يتخذ من الصين - ثانى أكبر اقتصاد عالمى فى الوقت الحالى - مقرا له، باعتباره ثالث أكبر بنك تنموى فى العالم، مشيرا إلى حاجة الكويت لمد وتدعيم جسور التعاون الدولى مع بكين.

وشدد على الحجرف على أن أهمية هذه المساهمة، تأتى من خلال ارتباط الكويت بمصالح تجارية وتنموية واقتصادية فى أكبر الاقتصادات نموا فى العالم، وأهمية دور الصين فى رؤية (كويت جديدة 2035)، موضحا أنها تعد أول استثمار للكويت فى منظمة دولية تنموية عملاقة فى شرق آسيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت تدين تفجير استهداف تجمعًا انتخابيًا جنوبى زيمبابوى

الكويت ترفض أى مساس وإساءة للعلاقات الأخوية مع السعودية

الكويت

الصين

اخبار الكويت

اخبار الصين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة