أمن مطار شرم الشيخ يضبط 64 ألف قرص دواء دون تخليص جمركى بحوزة سائحين

كتب محمد إبراهيم

تمكن ضباط أمن الموانى بمطار شرم الشيخ من ضبط شابين ارمانين الجنسية بحوزتهم 64700 ألف قرص أدوية مستوردة مهربة وتحرر محضر بالواقعة .

البداية كانت عقب انهاء اجراءات سائحين من ارمنين الجنسية بمطار شرم الشيخ استعداد لسفرهم على الرحلة 074 المتجهة إلى البحرين،وبحوزتهم كمية من العقاقير الطبية البشرية عبارة عن 16200 قرص لعقار " دوباستون " الخاص بوقف النزيف و 48300 قرص " أرولى استات " الخاص بالتخسيس ،وبسؤالهم عن مستندات التخليص الجمركى قدموا مستندات فى حقيبة، وبالكشف عليها والاستعلام من جمارك مطار شرم الشيخ تبين أنها مزورة بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة، وأرسل المتهمين إلى النيابة، التى قررت حبسهم 4 أيام.