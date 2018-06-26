ألمانيا تحيى الذكرى الـ70 لجسر برلين الجوى - صور

(أ ف ب)

تحيى العاصمة الألمانية، اليوم الثلاثاء، الذكرى السبعين لبدء جسر جوى غربى استثنائى لنقل الامدادات الى برلين الغربية في مواجهة الخطر السوفياتى، فى واحدة من المراحل التى أسست للحرب الباردة.

ولمدة عام تقريبا، نقلت آلاف الطائرات الأمريكية والبريطانية خصوصا، الى اكثر من مليونى شخص يعيشون في الشطر الغربى من برلين الذى كان يخضع لحصار سوفياتى.

في ما يلي خمس نقاط عن هذا الفصل المؤسس للصداقة بين المانيا والولايات المتحدة والذى اثار خوفا من حرب عالمية ثالثة:

- حرب تطرد اخرى -

فى مايو 1945، استسلم ادولف هتلر للقوات المتحالفة الاميركية والبريطانية والفرنسية والسوفياتية. قسم المنتصرون البلاد والعاصمة الى اربع مناطق احتلال.

وبسرعة، ادى التنافس العقائدى الكبير بين الغربيين والسوفيات الى دخولهما في حرب باردة استمرت حتى 1989.

بقيت برلين الغربية طوال هذه الفترة جزيرة صغيرة وسط محيط سوفياتى ورمزا للمقاومة فى مواجه الاتحاد السوفياتى.

- حصار مدينة مدمرة -

كان الزعيم السوفياتي جوزف ستالين يطمح الى السيطرة على برلين باكملها. لكن الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين قرروا فى 21 يونيو 1948 توحيد مناطق سيطرتهم فى منطقة اقتصادية واحدة بعملة واحدة هى المارك الألمانى.

وبذلك أرسيت أسس جمهورية ألمانيا الاتحادية التى أعلنت فى العام التالى.

ردا على هذه الخطوة، اغلقت القوات السوفياتية في 24 يونيو الممرات البرية والانهار في برلين الغربية، ومنعت تزودها بالمياه والكهرباء.

في تلك الفترة، كانت المدينة في حالة دمار والسكان يعيشون بالكاد عن طريق مقايضات كان عمادها السجائر.

لاننقاذ هذه الواحة مع تجنب نزاع مع الاتحاد السوفياتى، اطلقت بريطانيا والولايات المتحدة جسرا جويا استئثنائيا ل2,2 مليون نسمة سكان برلين الغربية.

صباح 26 يونيو اطلقت "عملية المؤن" وحطت الطائرات المحملة بالمواد الغذائية والفحم فى مطار تيمبلهوف.

وتحول الجسر الذي بدأ عملية مرتجلة، تدريجيا الى عملية لوجستية منظمة. وقامت حوالى 300 طائرة بامداد برلين الغربية يوميا وبلا انقطاع، بمعدل رحلة كل تسعين ثانية.

وقال الكسندر كولبوك الذي كان في التاسعة من عمره حينذاك "خلال الحرب كنا نخاف من الطائرات وقصفها، وحينذاك (خلال الحصار) كنا شعر بالقلق عندما يتوقف هدير محركاتها".

لكن السوفيات تراجعوا بسرعة في نهاية المطاف وانهوا حصارهم فى 12 مايو 1949. واستمرت الرحلات الجوية الغربية حتى سبتمبر.

وقامت 277 الف رحلة بتقديم مليوني طن من المنتجات الاساسية. وعند انتهاء العملية كان الطيارون قد قطعوا 175 مليون كيلومتر وفقد 78 شخصا حياتهم معظمهم من الطيارين الأمريكيين والبريطانيين.

- "طائرات الحلوى" -

ما زال سكان برلين يتذكرون بتأثر طائرات الحلوى" كانت تلقي زبيبا، اي الطائرات العسكرية للحلفاء التى كانت تلقي حلويات وزبيب واللبنان.

واول طيار أمريكى عمل في هذا الاتجاه غايل هالفورسن الذي كان يرسم اشكالا فى الجو ليعرفه السكان وصار يسمى "العم الذي يرفرف بجناحيه".

ومن محارم وأكمام قمصان عسكريين، أصبحت المظلات افضل وارتفع عدد عمليات القاء المواد بفضل ضجة اعلامية كبيرة في الولايات المتحدة.

- من مطار نازى إلى حديقة -

مطار تيمبلهوف الذي شيد في 1923، أدخل عليه النازيون تعديلات وحولوه إلى رمز لهندستهم المعمارية الضخمة.

أغلق المطار الصغير جدا نهائيا فى 2008 وتم تحويل مدارجه إلى حديقة هائلة يمكن لاهل برلين ممارسة الرياضة فيها أو زرع الطماطم فى حدائق مشتركة.

ونجح سكان المدينة فى استفتاء شعبى فى منع مشروع عقارى واسع فى موقع المطار السابق.

وأخيرا، تم تحويل بعض مستودعاته فى 2015 الى مراكز لإيواء طالبى لجوء. وفى تلك السنة وصل نحو 900 الف مهاجر الى المانيا.



طائرة شاركت فى جسر برلين الجوى منذ 70 عامًا



مطار تمبلهوف المهجور فى برلين



ساحة داخلية بمطار تمبلهوف المهجور فى برلين



أحد الشهود على جسر برلين الجوى خلال مواجهة الاتحاد السوفيتى



مدرج طائرات بمطار تمبلهوف المهجور فى برلين



سفير أمريكا بألمانيا خلال احياء ذكرى جسر برلين الجوى



مسئول ألمانى وممثلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا خلال الاحتفالية



ممثلى دول الحلفاء خلال الحرب العالمية فى مواجهة الاتحاد السوفيتى



سيدة أمريكية تلتقط صورة أمام طائرة بالجسر الجوى منذ 70 عامًا



طاقم سلاح الجو الأمريكى أمام طائرة من الجسر الجوى منذ 70 عامًا



فريق عسكرى أمريكى ينقل معدات إلى شاحنة خلال الاحتفالات بألمانيا



صورة على مدرج طائرات الجسر الجوى فى برلين منذ 70 عامًا



لوحة فنية تجسد الجسر الجوى فى برلين منذ 70 عامًا



شرح لدور الطائرة فى الجسر الجوى ببرلين منذ 70 عاما



