أسهم أوروبا تتعافى صباحا بعد هبوط بفعل التوترات التجارية

رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، لتتعافى قليلا بعدما تسببت التوترات التجارية المتصاعدة في هبوط أسواق الأسهم وسط إقبال المستثمرين على بيع الأصول العالية المخاطر.

وبحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %، لكنه لا يزال بعيدا عن تعويض جميع الخسائر التي منى بها فى الجلسة السابقة وبلغت 2%.

وزاد المؤشر داكس الألمانى الزاخر بأسهم شركات التصدير، والأكثر تأثرا بالتوترات التجارية، بنسبة 0.5 %.

وكانت القطاعات الأكثر تضررا من موجة الهبوط المرتبطة بالتجارة هى أكبر الرابحين اليوم، وقادت قطاعات البنوك والموارد الأساسية والنفط المكاسب، وتعافت أسهم التكنولوجيا أيضا.

وقادت أنباء الدمج والاستحواذ أكبر تحركات الأسهم.

وانخفض سهم إنمارسات البريطانية للأقمار الصناعية 6.3 %، مسجلا أسوأ أداء على ستوكس 600، بعدما قالت يوتلسات الفرنسية إنها لا تعتزم تقديم عرض لشراء الشركة، عقب قولها أمس الاثنين إنها تدرس عرضا محتملا.

وارتفع سهم يوتلسات 2.9 %.

وفي تحركات قادتها النتائج، قفز سهم يوروفين لاختبارات الأغذية والأدوية الحيوية 5.4 % بعدما أعلنت رفع هدفها لإيرادات العام، عقب تلقيها موافقة جهات مكافحة الاحتكار على الاستحواذ على شركة كوفانس الأمريكية للأغذية.