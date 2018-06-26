أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 637 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب 4 جنيهات فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض حاد فى سعر أوقية الذهب عالميا مسجلة 1256 دولار، فى أدنى مستوى لها فى 8 أشهر.

وسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة المصرى 637 جنيها للجرام حتى الآن مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الساعات المقبلة.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 546 جنيها

عيار 21 : 637 جنيها

عيار 24 : 728 جنيها

الجنيه الذهب: 5096 جنيها

السعر العالمى: 1256 دولارا

وتدعم المخاطر الجيوسياسية عادة الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب والين، وانخفض الدولار أمام الين فى التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء ليحوم قرب أدنى مستوياته فى أسبوعين، مع استمرار تقوض شهية المستثمرين للمخاطرة، جراء اشتداد النزاع بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.