أرابيان بيزنس تختار أحمد أبو هشيمة بقائمة 100 شخصية عربية أكثر إنجازا فى 2018

اختارت مجلة أرابيان بيزنس فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات حديد المصريين وأسمنت المصريين، ضمن قائمة الـ 100 شخصية عربية الأكثر انجازاً فى 2018.

وقالت مجلة أرابيان بيزنس الصادرة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد أحد أبرز المجلات والمواقع المتخصصة فى عالم المال والأعمال فى منطقة الشرق الأوسط، إن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حقق إنجازاً كبيراً بافتتاحه رابع مصانع مجموعة حديد المصريين بالعين السخنة، والذى سيساهم فى امتلاك مجموعة حديد المصريين لـ20% من حصة إنتاج الحديد فى مصر، كما أنه بذلك ستصبح المجموعة أكبر مصنع للحديد الصديق للبيئة في الشرق الأوسط.



أحمد أبو هشيمة بقائمة 100 شخصية عربية أكثر إنجازا فى 2018

ضمت القائمة التى أعلنت اليوم كل من رجل الأعمال الوليد بن طلال، ورجل الأعمال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، ورجل الأعمال بدر الخرافى رئيس مجلس إدارة بنك الطعام الكويتى، والشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبى للطيران المدنى ورئيس شركة طيران الإمارات، ورجل الأعمال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، واللاعب الدولى المصرى محمد صلاح، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.