video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:20 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أرابيان بيزنس تختار أحمد أبو هشيمة بقائمة 100 شخصية عربية أكثر إنجازا فى 2018

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:54 م
أرابيان بيزنس تختار أحمد أبو هشيمة بقائمة 100 شخصية عربية أكثر إنجازا فى 2018 رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
إضافة تعليق
اختارت مجلة أرابيان بيزنس فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات حديد المصريين وأسمنت المصريين، ضمن قائمة الـ 100 شخصية عربية الأكثر انجازاً فى 2018. 
 
وقالت مجلة أرابيان بيزنس الصادرة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد أحد أبرز المجلات والمواقع المتخصصة فى عالم المال والأعمال فى منطقة الشرق الأوسط، إن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حقق إنجازاً كبيراً بافتتاحه رابع مصانع مجموعة حديد المصريين بالعين السخنة، والذى سيساهم فى امتلاك مجموعة حديد المصريين لـ20% من حصة إنتاج الحديد فى مصر، كما أنه بذلك ستصبح المجموعة أكبر مصنع للحديد الصديق للبيئة في الشرق الأوسط.
 
أرابيان بيزنس تختار أحمد أبو هشيمة بقائمة 100 شخصية عربية أكثر إنجازا فى 2018
أحمد أبو هشيمة بقائمة 100 شخصية عربية أكثر إنجازا فى 2018
 
ضمت القائمة التى أعلنت اليوم كل من رجل الأعمال الوليد بن طلال، ورجل الأعمال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، ورجل الأعمال بدر الخرافى رئيس مجلس إدارة بنك الطعام الكويتى، والشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبى للطيران المدنى ورئيس شركة طيران الإمارات، ورجل الأعمال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، واللاعب الدولى المصرى محمد صلاح، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

إضافة تعليق

ابو هشيمة

احمد ابو هشيمة

أرابيان بيزنس

ارابيان بيزنس

حديد المصريين

محمد صلاح

نجيب ساويرس

العبار




لا تفوتك
الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة