أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26-6-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 26-6-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 902.731 مليار جنيه.

"أوراسكوم للتنمية" تبيع حصتها بشركة تمويل مقابل 360 مليون جنيه

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، على الاقتراح الخاص ببيع حصتها فى مجموعة شركات تمويل مقابل 360 مليون جنيه لمجموعة من المستثمرين، وذلك بقيمة أعلى من التقييم الصادر عن طريق المقيم المستقل والتى بلغت 352 مليون جنيه.

وتبلغ التدفقات النقدية الناتجة من إتمام عملية البيع السابقة مبلغ 305.4 مليون جنيه، وسوف يتم استبعاد الديون ذات الصلة والبالغة 1.1 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى.

كما وافقت الجمعية، بحسب بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، على بيع قطعة أرض فى الجونة بمساحة 7955 متر مربع إلى شركة بيزنس بارك وان بقيمة إجمالية تبلغ مليون دولار، وسوف تقوم الشركة بإنشاء أول مبنى إدارى فى الجونة وتأجيره لشركة ألمانية، والتى سوف تنقل أعمالها الخاصة من منطقة بافاريا بألمانيا إلى الجونة، وتوظيف أكثر من 400 موظف من جنسيات مختلفة.

جمعية عمومية لشركة العبوات الدوائية

دعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المساهمين ومراقب حسابات شركة العبوات الدوائية المتطورة، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وفقا لنص المادة 160 من القانون 159 لسنة 1981 والمقرر انعقادها بمقر الهيئة يوم الخميس المقبل.

وحددت الهيئة، بحسب بيان نشرته البورصة اليوم الثلاثاء، جدول أعمال الجمعية وهو أولا النظر فى المخالفات الواردة بتقرير التفتيش وفقا لحكم المادة 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وثانيا انتخاب مجلس إدارة الشركة - إذا اقتضى الأمر ذلك- وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع الأول سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية فى نفس المكان والساعة يوم الخميس الموافق 2 أغسطس.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد قررت نهاية العام ال ماضى، استمرار إيقاف التداول على 6 أسهم؛ من بينهم شركة العبوات الدوائية المتطورة لعدم إرسال الشركة القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017.

البورصة تحدد يوم الأحد أجازة

قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الأحد الموافق 1 يوليو أجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو وعطلة البنوك على أن يستانف العمل بالبورصة المصرية يوم الاثنين الموافق 02/07/2018.

البورصة تخسر 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 902.731 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 161 مليون ورقة مالية بقيمة 780 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.01% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.45%، والعرب على 6.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه، 17.2 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22.6 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 16197 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2709 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.99%.