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أبو الغيط يؤكد لإياد علاوى دعمه لجهود الحفاظ على وحدة واستقرار العراق

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:01 م
أبو الغيط يؤكد لإياد علاوى دعمه لجهود الحفاظ على وحدة واستقرار العراق إياد علاوى نائب رئيس جمهورية العراق
كتب مصظفى عنبر
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استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بمقر الجامعة، الدكتور إياد علاوى، نائب رئيس جمهورية العراق، والذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.
 
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول أهم التطورات الجارية فى العراق، خاصة فيما يتعلق بتداعيات الانتخابات البرلمانية التى جرت مؤخرا وأبعاد الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة عراقية جديدة، إضافة للجهود الجارية للقضاء بشكل كامل على شوكة الإرهاب والتطرف فى العراق بما من شأنه تجاوز السنوات التى عانى خلالها أبناء الشعب العراقى من ويلات العنف والإرهاب.
 
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الأمين العام حرص على التأكيد فى هذا الإطار على دعمه الكامل لكافة الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار فى العراق، والحفاظ على وحدة الأرض العراقية، ورفض أى تدخلات خارجية فى شئونه الداخلية، واستكمال عناصر العملية السياسية الديمقراطية، وبما يعزز من وحدة الشعب العراقى بكافة طوائفه ويراعى مصالح جميع فئاته وطوائفه دون أية تفرقة أو تمييز.
 
وأكد على الأهمية الكبيرة للعراق فى إطار منظومة العمل العربى المشترك بالنظر إلى الإسهامات الإيجابية الملموسة لأبناء العراق فى مجالات العمل المختلفة لهذه المنظومة، ومع الأخذ فى الاعتبار أن العراق هو من الدول المؤسسة للجامعة العربية، وأنه يمثل البوابة الشرقية للوطن العربى.  
 
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن علاوى حرص من جانبه على تأكيد اهتمامه بالتشاور مع الأمين العام للجامعة العربية، سواء فيما يرتبط بالتطورات الجارية فى العراق أو فيما يخص المشهد العربى بشكل عام، وذلك فى ضوء كون الجامعة العربية هى المؤسسة العربية الأم المعبرة عن الإرادة العربية، منوها إلى دعمه الكامل للجهود التى يبذلها الأمين العام من أجل تنشيط دور الجامعة فى مخاطبة مختلف الأولويات العربية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
 

 


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