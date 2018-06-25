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5 معلومات عن أول وثيقة تأمين زراعى فى السوق المصرى.. تعرف عليها

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:00 ص
5 معلومات عن أول وثيقة تأمين زراعى فى السوق المصرى.. تعرف عليها دكتور عبد العزيز السيد
كتب : حسام الشقويرى
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تهدف وثيقة التأمين الزراعى الى حماية المزارعين من الأخطار وكذلك حماية الثروة الزراعية فى مصر، كما تفتح الباب لمزيد من التغطيات الأخرى فى هذا المجال مثل نفوق الماشية والدواجن.

تعرف على 5 معلومات عن أول وثيقة تأمين زراعى فى السوق المصرى

1 - تتيح الوثيقة تعويض المزارع عن المصروفات التى يمكن أن يتكبدها فى أثناء زراعة المحصول والتعويض عنها بالكامل حال تلف المحصول، وعدم التمكن من حصاده لسبب غير إرادى مثل السيول والحريق والآفات الزراعية.

2 - تم اعتماد الوثيقة من هيئة الرقابة المالية ، وجار عمل الدراسات اللازمة لتسعيرها

3 - طرحها بالسوق أوائل شهر يوليو المقبل، لخدمة القطاع الزراعى

4 - تهدف الوثيقة الى حماية أصول الدولة المتمثلة فى الأراضى الزراعية لدى وزارة الزراعة، وحماية الأموال المملوكة لشركات الاستصلاح الزراعى، وأيضا حماية أموال الفلاحين.

5 - آلية التنفيذ : الأول تحديد قسط ثابت يتم تطبيقه على جميع المحاصيل، والثانى هو أن يتم تحديد القسط وفقا لشروط معينة تتعلق بنوعية المحصول وطبيعة الأرض الزراعية وغير ذلك من شروط فنية.


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هيئة الرقابة المالية

المزارعين

تأمين




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