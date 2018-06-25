5 تحذيرات من "عبد العال" لـ"النواب"بسبب غيابهم عن الجلسات.. تعرف على التفاصيل

كتب محمد صبحى

دائما ما يخرج علينا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال انعقاد الجلسات العامة للبرلمان ، بتحذيرات شديدة اللهجة بسبب ظاهرة غياب أعضاء البرلمان عن حضور الجلسات، على الرغم من تواجدهم داخل مقر المجلس، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعطيل المجلس عن إقرار القوانين التى تتطلب نسبة حضور تزيد عن ثلثى عدد الأعضاء.

وفى هذا الإطار، يرصد "اليوم السابع"، أبرز التحذيرات التى وجهها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى أعضاء البرلمان بسبب ظاهرة الغياب عن حضور الجلسات العامة للبرلمان : -

1 – التلويح بإغلاق البهو الفرعونى بالبرلمان، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون ذوى الإعاقة، وغياب النواب عن الجلسة والجلوس بالبهو الفرعونى، حيث هدد الدكتور على عبد العال بإغلاق البهو نظرا لانصراف النواب عن الجلسة، بما يعطل مناقشة القوانين فضلا عن التقاط صورا لمقاعد النواب بالقاعة وهى خاوية بما يسئ للبرلمان.

2 – ومع استمرار أزمة غياب النواب وانزعاج الدكتور على عبد العال بها ، وجه بإعلان أسماء النواب المتغيبين على باب قاعة الجلسة العامة، والتلويح برفع بصمات الحضور فى تمام الساعة 11 صباحا.

3 – وحذر أيضا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أعضاء مجلس النواب بعد تكرار الغياب وعدم حضور الجلسة العامة، بأنه سيتم إعلان أسماء النواب المتغيبين عن الحضور بوسائل الإعلام كأحد وسائل عقاب النواب .

4 – واتخذ الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أسلوبا جديدا لردع النواب للتراجع عن فكرة الغياب عن حضور الجلسات العامة، حيث هدد رئيس البرلمان النواب المتغبيين عن الجلسات قائلا: "من لم يكن موجودا من النواب سيتم إعلان اسمه فى نشرة الساعة التاسعة وتعليق كشوف النواب الغائبين فى دوائرهم"، مضيفا: "الانتخابات على الأبواب ومفيش عقوبة للنواب المتغيببين أكتر من كده ".

5 – كما حذر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ،النواب المتغيبين عن الحضور بتطبيق نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب ،وتوقيع الجزاءات والعقوبات عليهم وذلك لحث النواب على أهمية المشاركة فى حضور الجلسات العامة.