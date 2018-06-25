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15 يوليو المقبل بدء تسليم 552 وحدة بمشروع "دار مصر" بالقاهرة الجديدة

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:36 ص
15 يوليو المقبل بدء تسليم 552 وحدة بمشروع "دار مصر" بالقاهرة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 15/7/2018، في تسليم الدفعة الخامسة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، وهى 408 وحدات (17 عمارة)، بمنطقة شمال القرنفل، (كود رقم 111)، و144 وحدة (6 عمارات)، بمنطقة الأندلس الـ29 عمارة، (كود المنطقة 122).

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم 17 عمارة بمنطقة شمال القرنفل (كود رقم 111)، أرقام (45 – 46 – 74 – 75 – 76 – 77 – 83 – 84 – 91 – 92 – 99 – 100 – 104 – 108 – 109 – 110 – 111)، وسيتم تسليم 6 عمارات بمنطقة الأندلس الـ29 عمارة، (كود المنطقة 122)، أرقام (7 – 8 – 9 – 10 – 26 – 28).

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عادل النجار أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان خلف الجهاز لإنهاء إجراءات الاستلام، ثم التوجه لجهاز المدينة (مكتب خدمة العاملين بالخارج) لاستكمال باقى الإجراءات.​


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دار مصر

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