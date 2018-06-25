‎مليار و 250 مليون جنيه ضرائب ورسوم جمركية محصلة بجمارك الدخيلة بمايو 2018

كتب أحمد يعقوب

بلغ عدد الشهادات الجمركية المقيدة بنظام الوارد النهائى بالإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة خلال شهر مايو 2018 حوالى 6381 شهادة جمركية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع وأقمشة وأخشاب ومجمدات وأمتعة شخصية كما بلغ عدد الشهادات الجمركية المقيدة بنظام الدروباك 1071 شهادة جمركية والترانزيت 261 شهادة جمركية.

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية بحسب بيان اليوم، خلال نفس الشهر من جمارك الدخيلة 947 شهادة صادر نهائى وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 181 مليون و445 ألف و603 جنيه بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 976 مليون و293 ألفا و 774 جنيه كما بلغت الرسوم المحصلة كأمانات 41 مليون 383 ألفا 786 جنيه.

كما تم تحصيل مبلغ 3 مليون و780 ألفا 278جنيه كرسوم صادر وتحصيل غرامات بالمركز المطور عن الرسائل الواردة بمبلغ 395 ألفا 950 جنيه وبلغ عدد الشهادات المحصل عنها زيادات أوزان بمعرفة إدارة المنافذ الجمركية 1025شهادة بمبلغ 2 مليون و551الفا و778 جنيه كما بلغت حصيلة بيع البضائع خلال جلسة المزاد العلنى التى أقيمت خلال شهر مايو 2 مليون و457 ألفا و780 جنيه.