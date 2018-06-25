video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 01:19 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال: فوز الديكتاتور أردوغان "الخيار الاستبدادى" لتركيا

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:22 ص
وول ستريت جورنال: فوز الديكتاتور أردوغان "الخيار الاستبدادى" لتركيا الرئيس التركى رجب طيب اردوغان
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

علقت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، على نتائج الانتخابات التركية، التى أجريت الأحد، واصفة فوز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثانية بنسبة تتجاوز الـ51%، بالخيار الاستبدادى.

وقالت الصحيفة فى افتتاحية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إن  الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان زعم الفوز فى الانتخابات التى تسفر فى النهاية عن استيلائه على سلطات جديدة عديدة توسع من حكمه الاستبدادى.  وتضيف أن على الرغم من النتيجة إلا أن الانتخابات كشفت عن أنباء سارة تتعلق بقوة المعارضة الديمقراطية رغم استمرار التضييق والخناق من جانب النظام ضدهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النتائج الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية كانت موضع نزاع، أمس الأحد، حيث سارع معسكر نظام أردوغان لإعلان نتائج فوزه، بينما أكدت المعارضة أنها ليست نتائج حقيقة إذ لم تكن عملية فرز الأصوات انتهت، وسيحكم أردوغان تركيا لخمس سنوات جديدة، بعد 15 عاما من العمل بين الرئاسة ورئاسة الوزراء.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الأتراك يتظاهرون فى شوارع إسطنبول احتجاجا على فوز أردوغان

اردوغان

تركيا

انتخابات تركيا

رئيس تركيا

رجب طيب اردوغان




لا تفوتك
الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة