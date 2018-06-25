وول ستريت جورنال: فوز الديكتاتور أردوغان "الخيار الاستبدادى" لتركيا

كتبت: إنجى مجدى

علقت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، على نتائج الانتخابات التركية، التى أجريت الأحد، واصفة فوز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثانية بنسبة تتجاوز الـ51%، بالخيار الاستبدادى.

وقالت الصحيفة فى افتتاحية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إن الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان زعم الفوز فى الانتخابات التى تسفر فى النهاية عن استيلائه على سلطات جديدة عديدة توسع من حكمه الاستبدادى. وتضيف أن على الرغم من النتيجة إلا أن الانتخابات كشفت عن أنباء سارة تتعلق بقوة المعارضة الديمقراطية رغم استمرار التضييق والخناق من جانب النظام ضدهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النتائج الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية كانت موضع نزاع، أمس الأحد، حيث سارع معسكر نظام أردوغان لإعلان نتائج فوزه، بينما أكدت المعارضة أنها ليست نتائج حقيقة إذ لم تكن عملية فرز الأصوات انتهت، وسيحكم أردوغان تركيا لخمس سنوات جديدة، بعد 15 عاما من العمل بين الرئاسة ورئاسة الوزراء.