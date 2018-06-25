وكيل الصحة بالغربية: نصف مليار جنيه تكلفة إنشاء مستشفى السنطة

الغربية – مصطفى عادل

أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية لـ"اليوم السابع" ، أنه تم إنهاء خدمة 50طبيبا بشريا وصيدليا لانقطاعهم عن العمل لفترة طويلة وفقا لقانون الخدمة المدنية، وعدم تجديدهم الإجازات أو عدم تقديم أسباب للانقطاع عن العمل فيتم إنهاء خدمتهم بدون سابق إنذار.

وأضاف"شرشر" أن المديرية تلقت معلومات عن قيام عدد من الأطباء بمستشفى بسيون المركزي بالعمل داخل مستشفيات خاصة أثناء فترة العمل الرسمية عقب قيامهم بالتوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف، ويتركون العمل بالمستشفى الحكومي للعمل بمستشفيات خاصة أثناء فترة العمل الرسمية، مشيرا إلى أنه تم تكليف إدارة العلاج الحر وإدارة المستشفيات، وتم المرور على مستشفيات خاصة وتبين وجود أطباء من قوة مستشفى بسيون المركزي يعملون بالمستشفيات الخاصة فى فترة العمل الصباحية رغم قيامهم بالتوقيع فى دفاتر الحضور بأنهم على قوة العمل بالمستشفى وهو ما يعد تحايل على القانون.

وأشار إلى اصدار قرار بنقل 4 أطباء تخدير وجراحة نساء وتوليد من مستشفى بسيون إلى مستشفى زفتى ومستشفى قطور مع إحالتهم للشئون القانونية بالمديرية للتحقيق معهم.

وأضاف "شرشر" أنه قام بالمرور المفاجئ 5مرات على مستشفى قطور المركزى، للتأكد من انضباط الأطباء والصيادلة فى العمل، وتم رصد 10أطباء من العاملين بالمستشفى من بينهم صيادلة وعلاج طبيعى وإداريين لقيامهم بترك العمل 4 مرات خلال شهر دون إذن رسمي، وتم نقلهم خارج إدارة صحة قطور.

وقال وكيل وزارة الصحة ان قرار النقل هو الخطوة الأخيرة فى العقاب ولكن يتم توقيع الجزاءات على المقصرين فى آداء عملهم وبعد ذلك يتم النقل لإدارة أخرى.

شرشر: أعمال الإنشاءات بمستشفيات طنطا والسنطة تسير على قدم وساق



وأضاف أن الحكومة لا تقصر فى دعم قطاع الصحة بمحافظة الغربية وتم انفاق أكثر من مليار جنيه من إنشاء مستشفيات مثل طنطا العام والسنطة ورمد المحلة وحميات طنطا ومحلة مرحوم، بالإضافة لتجهيز المستشفيات بأجهزة منها تجهيز مستشفى المنشاوى العام بجهاز رنين مغناطيسي، ودعم مستشفيات قطور وبسيون والسنطة بـ3أجهزة c arm.

وكيل صحة الغربية: توزيع أدوية مجانية ومستلزمات بـ6 ملايين جنيه على المستشفيات خلال شهرى مايو ويونيو



وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مستشفيات محافظة الغربية تلقت أدوية مجانية ومستلزمات خلال شهري مايو ويونيو قيمتها 6 ملايين جنيه، وتم توزيعها على الفور على المستشفيات، مؤكدا أن هناك جولات مستمرة على المستشفيات للتأكد من توافر الأدوية المجانية والمستلزمات الطبية من قطن وشاش وغيرها.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم إحالة أطباء وإداريين بمستشفى كفر الزيات العام للتحقيق بشكل شبه يومي لتغيبهم عن العمل وتوقيع الجزاءات عليهم، وعند تكرار الغياب تتصاعد الجزاءات وقد تصل للنقل خارج المركز.

وأوضح "شرشر" أن الاعمال الانشائية لمستشفى طنطا الجديدة تسير بشكل سريع ، مبينا أن المستشفى مخصص لها اعتمادات مالية كبيرة فى العام المالي القادم لإنجاز المشروع للانتهاء منه خلال عام ونصف على مساحة 6 آلاف متر، وتضم جميع التخصصات الطبية، والطوارئ، وجميع أنواع الجراحات، وستكون هذه المستشفى مستشفى الأجيال القادم.

وأكد الدكتور محمد شرشر أن المديرية أصدرت قراراين بغلق مستشفى الدلتا الدولى بطنطا وعبد الظاهر بالمحلة، بعد وفاة سيدتين نتيجة الإهمال الطبى بعد معاينة المستشفيتين وتبين عدم اتباع الاشتراطات الصحية ووجود بعض السلبيات، وبناء عليه صدرت قرارات بغلقهما، وبعد مرور اسبوعين حضرت لجنة من إدارة العلاج الحر بالوزارة وأوصت بفتح مستشفى الدلتا الدولي دون عودة العمل بهما إلا بعد معاينة المستشفى من جانب لجنة من مديرية الصحة.