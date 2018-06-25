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الإثنين، 25 يونيو 2018 08:48 م
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وسائل إعلام كوريا الشمالية تطالب الولايات المتحدة بتعزيز الثقة بين البلدين

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:34 م
وسائل إعلام كوريا الشمالية تطالب الولايات المتحدة بتعزيز الثقة بين البلدين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
سول (أ ش أ)
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طالبت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية ببذل الجهود من أجل تأسيس ثقة مُشتركة بين البلدين، تعزيزا للتحركات الأخيرة التى قامت بها كل من واشنطن وسول بوقف تدريباتهما العسكرية المُشتركة، التى تجرى سنويًا، والتخفيف من حدة التوترات فى شبه الجزيرة الكورية.

وأفادت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، بأن وسائل الإعلام الكورية الشمالية شددت مرارًا وتكرارًا على ضرورة تنفيذ الإعلان المُشترك، الذى وقعته الولايات المتحدة وكوريا الشمالية فى قمة سنغافورة، التى عُقدت فى الـ 12 من شهر يونيو الجارى، كما شددت على تأسيس علاقة ثنائية جديدة من خلال "بناء الثقة" بين البلدين.

وذكر أحد المواقع الإعلامية الشهيرة فى كوريا الشالية، اليوم، أن بيونج يانج ستتخذ خطوات جديدة ومتبادلة، فى حال اتخذت الولايات المتحدة إجراءات تتسم بحسن النية وتهدف إلى بناء الثقة المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية ببن البلدين.

كما أشار الموقع الكورى الشمإلى إلى أن القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة كانت بمثابة إنجاز تاريخى لكلا البلدين، إذ أنهت العداء بينهما ومهدت الطريق نحو علاقات ثنائية جديدة، مؤكدًا أن كلا الجانبين يجب أن يبذلا المزيد من الجهود الصادقة لتنفيذ الإعلان المُشترك بينهما.

 


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