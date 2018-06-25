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وزير خارجية اليمن: الحوثيون زرعوا مليون لغم فى أنحاء متفرقة من البلاد

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:31 ص
وزير خارجية اليمن: الحوثيون زرعوا مليون لغم فى أنحاء متفرقة من البلاد وزير الخارجية اليمنى
كتب سمير حسنى
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اتهم وزير الخارجية اليمنى، خالد اليمانى، ميليشيا الحوثى بالتسبب فى كوارث إنسانية بمختلف مناطق اليمن بهدف الإضرار بالشعب اليمنى.

ودعا وزير الخارجية اليمنى، خلال مؤتمر صحفى بالرياض، اليوم، الاثنين، المجتمع الدولي لإدانة المليشيات الانقلابية لانتهاكها القانون الدولي الإنساني.

وفيما يتعلق بمشروع نزع الألغام فى بلاده، قال اليمانى، تعتبر هذه المبادرة إنسانية وفاعلة في طريق تخليص اليمن من هذا الخطر، متابعا بقوله: الإحصائيات الأولية تشير إلى أن المليشيات الحوثية زرعت حوالي مليون لغم في أنحاء متفرقة من اليمن.

 

 


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الالغام

الحوثيون

اليمن




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