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وزير خارجية أوكرانيا يطالب المجتمع الدولى بالتفاوض مع روسيا لإطلاق سراح سجناء

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:12 م
وزير خارجية أوكرانيا يطالب المجتمع الدولى بالتفاوض مع روسيا لإطلاق سراح سجناء وزير الخارجية الأوكرانى بافلو كليمكين
كييف (أ ش أ)
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أعرب وزير الخارجية الأوكرانى بافلو كليمكين، اليوم الإثنين، عن توقع بلاده بأن يبدأ المجتمع الدولى محادثات مع موسكو من أجل إطلاق سر اح مواطنين أوكرانيين محتجزين لدى روسيا.

وقال كليمكين - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية - "لا نتوقع منكم مواساة فقط إزاء احتجاز أبنائنا ، بل نتوقع منكم بدء مفاوضات مع روسيا على المستوى السياسى أو مستوى المجتمع المدنى ، ولكن ذلك يحتاج إلى البدء بهدف واحد بسيط يكمن فى أنه : يجب على روسيا مغادرة الأراضى الأوكرانية وإطلاق سراح السجناء السياسيين والرهائن".

وأضاف "سأتحدث مع شركائنا الدوليين غدا وبعد غد بشأن ضرورة ممارسة مزيد من الضغوط على روسيا فى الوقت الحالي" ، ونؤكد استعداد كييف لاتخاذ أية خطوات من أجل تحرير مواطنيها ، ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم ما يلزم لسحب جميع مواطنينا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأوكرانية ماريانا بيتسافى ، فى تعليق لإنترفاكس ، إن كليمكين يعتزم زيارة الدنمارك وأيرلندا غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

 


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