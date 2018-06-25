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وزير النقل يفتتح فعاليات التدريب اللوجيستى للحصول على الشهادات الاحترافية الدولية

الإثنين، 25 يونيو 2018 06:50 م
وزير النقل يفتتح فعاليات التدريب اللوجيستى للحصول على الشهادات الاحترافية الدولية هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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افتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل فعاليات التدريب اللوجيستى للحصول على الشهادات الاحترافية الدولية فى إطار مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية (Logismed Soft) التى يتبناها بنك الاستثمار الأوروبى، بحضور الدكتور محمد على إبراهيم، مستشار الوزير لشؤون النقل واللوجيستيات والمنسق الوطنى للمبادرة.

وقالت وزارة النقل -وفق بيان صحفى- إنه سيتم منح شهادات احترافية من الجمعية الأوروبية للوجستيات فى مجال اللوجيستيات وسلاسل الإمداد لعدد 100 متدرب من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، إضافة إلى تدريب عدد 25 متدربا ليصبحوا مدربين متخصصين فى مجالات اللوجيستيات وسلاسل الإمداد.

وأضافت وزارة النقل أنه تم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس من المعهد القومى للنقل ومن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إضافة إلى تدريب 100 متدرب من العمالة الحرفية على أعمال المخازن والصحة والسلامة طبقا للاشتراطات الدولية، وأنه ستبدأ الدوريات اعتبارا من 25 يونيو حتى منتصف أكتوبر 2018.

ستعقد ندوتان الأولى عن الاتجاهات الحديثة فى اللوجستيات يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018 بمقر وزارة النقل بالقاهرة، والثانية عن المنصات اللوجيستية يوم 4 أكتوبر 2018 بمقر الوزارة، وذلك لنشر الوعى اللوجيستى وإبراز أهمية اللوجيستيات لكافة الأنشطة.

 


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هشام عرفات

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