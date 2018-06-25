وزير النقل: نعمل بشفافية لاختيار الشركة الموردة لـ1300 عربة جديدة للسكة الحديد

كتب رضا حبيشى

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن الوزارة تعمل بمنتهى الشفافية لاختيار الشركة المصنعة والموردة لـ1300 عربة جديدة لصالح هيئة السكة الحديد، من خلال اللجنة الفنية المشكلة والتى تضم ممثلين من وزارة النقل وهيئة السكة الحديد والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية.

وأضاف وزير النقل لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التقييم الفنى للعروض المتقدمة لتصنيع وتوريد هذه العربات انتهت ويجرى حاليا أعمال التقييم المالى، مستطردا: "شغالين بمنتهى الشفافية لاختيار أفضل عرض من خلال الطرح العام الذى طرحناه باعتبار أن هذه صفقة قيمتها تقدر بمليارات الجنيهات.. وتحديد العرض الفائز والأفضل قريبا".